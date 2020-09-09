المالية: صرف 400 مليون جنيه من متأخرات المصدرين الشهر المقبل

قالت نيفين منصور، مستشار نائب وزير المالية للسياسات المالية، إن تأخر مستحقات المصدرين أثر على الشركات المصدرة والمصانع من حيث توفير السيولة الكافية، وهو ما كان يحظى باهتمام الحكومة، ولهذا وافق مجلس الوزراء على 5 مبادرات، يجري من خلالها إعادة مستحقات المصدرين.

وأضافت منصور، خلال حوارها مع الإعلامية جومانا ماهر، في برنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على فضائية القناة الأولى، أنه سيجري صرف 400 مليون جنيه، الشهر المقبل، بواقع 20% من مبلغ قدره ملياري جنيه، بعد توقيع 35 اتفاقية لتسوية المستحقات المتأخرة.

وأشارت إلى أن المبادرات التي وافق عليها مجلس الوزراء كانت بوابة حل مشكلات الشركات المصدرة، مثل مبادرة الـ10%، إذ كان المصدرون يحصلون على 10% من المستحقات، وجرى زيادة هذه النسبة إلى 30% بعد انتشار جائحة كورونا.

وتابعت: "هناك مبادرة أخرى اسمها صغار المصدرين، حيث كان أي مصدر له مستحقات تبلغ مليون جنيه فأقل يحصل عليها، وزاد هذا المبلغ إلى 5 ملايين جنيه في أعقاب أزمة كورونا، وذلك حفاظا على استمرار العملية الإنتاجية، أما المبادرة الثالثة فهي مبادرة الاستثمار، ويجري من خلالها إعادة مستحقات المصدرين كافة على فترة زمنية معينة عن طريق التوقيع على اتفاقية تسوية".