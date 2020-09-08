وزير المالية ومحافظ جنوب سيناء يبحثان تعزيز بنود المحافظة المالية

استقبل الدكتور محمد معيط وزير المالية، اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، اليوم الثلاثاء، بمقر وزارة المالية، لبحث المتطلبات المالية وتعزيز بنود الموازنة للمحافظة.

وناقش وزير المالية ومحافظ جنوب سيناء، خلال اللقاء، دعم صندوق النظافة وتعزيز بنود مالية أخرى بالمحافظة، وبند صيانة آلات ومعدات بالباب الثاني بموازنة الديوان العام، ودعم المحافظة بمكافأة نظير الجهد المبذول في الافتتاحات بمدينة الطور.

وقال محافظ جنوب سيناء، إنه جرى مناقشة طرق تعزيز بند مكافأة لغير العاملين عن خدمات جرى تأديتها بالباب الرابع بمديرية التربية والتعليم، للإستعانة بعمالة من خارج الجهاز الإداري، واستبدال السيارات المُكهنة بأخرى بحملة المحافظة.

رافق المحافظ فى زيارته للوزارة مدير عام المالية ومدير عام مديرية التربية والتعليم، ومدير عام الموازنة بالديوان العام بالمحافظة.