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محمود مسلم

ضبط 3260 سائق نقل جماعي لعدم التزامهم بارتداء الكمامات

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الوطن
12:06 م | الأربعاء 09 سبتمبر 2020
ارتداء الكمامة فى المواصلات

ارتداء الكمامة فى المواصلات

أسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية خلال 24 ساعة، عن اتخاذ الإجراءات القانونية قِبل 3260 سائق نقل جماعي، لعدم ارتداء الكمامة الواقية.

يأتي ذلك في ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن اتخاذ التدابير الاحترازية والوقائية، لحماية المواطنين والحد من انتشار فيروس كورونا، والمتضمن إلزام سائقي وسائل النقل الجماعي بارتداء الكمامات الواقية، وجار استمرار الحملات، حرصا على سلامة المواطنين.

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