بعد إعلان خطة الدراسة.. شروط تعيين وترقية المعلمين بقانون التعليم

بالتزامن مع اتجاه الدولة إلى تنوع مصادر التعلم وتوفير العديد من البدائل للطلاب دون التأثير على المحتوى الأكاديمي المفترض تحصيله مع نهاية العام الدراسي، تعمل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على خطة للنهوض بالمعلمين من خلال تدريبهم على نظام التعليم الجديد.

وأعلن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، عن إنشاء منصة تدريب وتأهيل للمعلمين تمنح إجازة المشاركة في منصات التعلم، وشهادة مزاولة المهنة، كما سيتم مشاركة المعلمين في الأرباح الخاصة بمنصات التعلم.

تفعيل مجموعات التقوية داخل المدارس

وكشف شوقي عن اتجاه الوزارة لتفعيل مجموعات التقوية داخل المدارس في مواجهة الدروس الخصوصية، على أن تكون اختيارية في المواد الدراسية بالمدارس الرسمية بهدف تحسين المستوى الدراسي للطلاب لتلبية متطلبات العملية التعليمية على أن يحدد مقابل مادى مناسب تكون نسبة المعلم 85% من إجمالي الحصيلة.

وترصد "الوطن" شروط التعيين في وظيفة من وظائف المعلمين وفق القانون رقم 16 لسنة 2019 بتعديل بعض أحكام قانون التعليم رقم 139 لسنة 1981.

ويتكون جدول وظائف المعلمين من معلم مساعد، ومعلم، ومعلم أول، معلم أول (أ)، ومعلم خبير، كبير معلمين، على أن يصدر باعتماد جدول هذه الوظائف وبطاقات وصفها وإعادة تقييمها وترتيبها قرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني يتضمن ما يقابلها من وظائف الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين وأخصائيي التكنولوجيا وأخصائيي الصحافة والإعلام وأمناء المكتبات.

وبحسب المادة 72 من قانون التعليم، يشترط عدم الإخلال بشروط شغل الوظائف المدنية المنصوص عليها في قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016.

ويشترط فيمن يشغل وظيفة من وظائف المعلمين أو ما يعادلها أن يكون متمتعا بالجنسية المصرية، أو جنسية إحدى الدول التي تعامل المصريين بالمثل في تولى الوظائف العامة، ويجوز لوزير التربية والتعليم والتعليم الفني الاستثناء من هذا الشرط عند التعاقد مع المعلمين الأجانب.

كما يشترط أن يكون من خريجي كليات التربية، أو حاصلا على مؤهل عال مناسب بالإضافة إلى شهادة أو إجازة تأهيل تربوي، ويستثنى من إجازة التأهيل التربوي الحاصلون على بكالوريوس الخدمة الاجتماعية أو ليسانس الآداب قسمي علم النفس والاجتماع إذا كان متقدما لشغل وظيفة إخصائي.

وألزم قانون التعليم أن يستوفى المتقدم لشغل وظائف المعلمين برامج التنمية المهنية المقررة لشغل الوظيفة، مع التأهيل التربوي المطلوب الذي تحدد اشتراطاته اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

ووفق المادة 73 من القانون يكون شغل وظيفة معلم مساعد بالتعاقد لمدة سنتين قابلة للتجديد لمدة سنة أخرى بقرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بعد أخذ رأي المحافظ المختص.

ويجب على شاغل وظيفة معلم مساعد خلال هذه المدة الحصول على شهادة الصلاحية من الأكاديمية المهنية للمعلمين لمزاولة مهنة التعليم بالمرحلة التعليمية التي يعمل بها، فإذا لم يحصل على الشهادة المذكورة خلال المدة المشار إليها، انتهى عقده تلقائيا دون حاجة لاتخاذ أي إجراء.

ويجوز في حالة الضرورة إعادة التعاقد لمدة سنة واحدة غير قابلة للتجديد مع من انتهى عقده تلقائيا من شاغلي وظائف معلم مساعد لعدم حصوله على شهادة الصلاحية.

ويعين بقرار من المحافظ المختص في وظيفة معلم من أمضى سنة على الأقل في وظيفة معلم مساعد وحصل خلالها على شهادة الصلاحية المشار إليها، وثبتت صلاحيته للعمل وفقا للمعايير التي تحددها اللائحة التنفيذية للقانون.

وتسري هذه الأحكام على الإخصائيين الاجتماعيين والنفسيين وإخصائيي التكنولوجيا وإخصائيي الصحافة والإعلام وأمناء المكتبات، الذين يعينون بعقود مؤقتة.

ويجوز بعد موافقة وزير المالية تسوية حالة من يحصل على مؤهل عال أثناء الخدمة من العاملين بالمدارس والإدارات والمديريات بشرط استيفاء المتطلبات التي تحددها الأكاديمية المهنية للمعلمين.

وبحسب نص المادة 76 من القانون يكون التعيين أو التعاقد لشغل وظائف التعليم من خلال إعلان واسع الانتشار يوجه للكافة، وبما يكفل تحقيق تكافؤ الفرص، ويجوز في حالة الضرورة، وبعد موافقة مجلس الوزراء وبناء على عرض وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن يكون الإعلان داخل نطاق محافظة أو أكثر دون غيرها، على أن يتم ترتيب من يجتازون اختبار شغل الوظيفة والمفاضلة بينهم بمراعاة مؤهلاتهم وخبراتهم.

وتحظر المادة 77 من القانون نقل شاغلي وظائف المعلمين من مرحلة تعليمية إلى مرحلة تالية إلا بعد استيفاء الشروط الخاصة بالمهارات والمعارف والمتطلبات الفنية التي يصدر بتحديدها قرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وبعد الحصول على شهادة الصلاحية المقررة للمرحلة التي يتم الانتقال إليها.

ووفق المادة 79 من القانون يكون شغل وظيفتي مدير إدارة تعليمية، ووكيل إدارة تعليمية بطريق الاختيار من بين شاغلي وظيفة معلم أول (أ)، أو ما يعادلها بأقدمية سنتين على الأقل في مسابقة عامة في نطاق كل محافظة، ويكون الاختيار لمدة سنتين قابلة للتجديد.

ويشترط أن يكون لكل مدرسة مدير ووكيل أو أكثر بحسب عدد الفصول والمراحل التعليمية بها، ووفق احتياجات الإدارة المدرسية.

ويتم شغل وظيفتي مدير مدرسة، ووكيل مدرسة بطريق الاختيار من بين شاغلي وظيفة معلم أول (أ)، أو ما يعادلها على الأقل للمدير ومعلم أول أو ما يعادلها للوكيل في مسابقة عامة في نطاق كل محافظة، ويكون الاختيار لمدة سنتين قابلة للتجديد.

وأتاح القانون تعيين الحاصلين على دبلوم المعلمين والمعلمات في وظيفتي مدير مدرسة، ووكيل مدرسة، في مدارس التعليم الأساسي، وذلك وفقا للقواعد والشروط التي يصدر بها قرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

شروط الترقية في وظائف المعلمين

وحددت المادة 81 شروط الترقية في وظائف المعلمين وهي: استيفاء شروط شغل الوظيفة المرقى إليها على النحو المبين ببطاقة الوصف الخاصة بها، وقضاء 5 سنوات على الأقل في ممارسة العمل الفعلي في الوظيفة الأدنى مباشرة، أو ما في مستواها وفقًا للقواعد التي يصدر بها قرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، على أن تخفض المدة البينية للترقية عام واحد للحاصل على الماجستير وعامين للحاصل على الدكتوراة.

ويشترط الحصول على شهادة الصلاحية لمزاولة الوظيفة المرقى إليها، والحصول على تقرير تقويم أداء بمرتبة فوق متوسط على الأقل في سنتين سابقتين مباشرة على النظر في الترقية، على أن يستحق المعلم بداية الأجر المقرر للوظيفة المرقى إليها أو علاوة من علاوتها أيهما أكبر اعتبارًا من هذا التاريخ، ولا يخل ذلك باستحقاق العلاوة الدورية في موعدها.