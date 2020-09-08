الطفل مهند عماد: سعيد باستجابة الرئيس لطلبي بعد 9 أشهر

قال الطفل مهند عماد، أحد أطفال ذوى القدرات الخاصة، الذي اقترح تدريس مادة "القيم واحترام الآخر" بالمدارس، إنه سعيد للغاية لاستجابة الدولة المصرية لمقترحه، خاصة أنه طلب ذلك من الرئيس عبدالفتاح السيسي منذ أقل من 9 أشهر.

وأضاف "عماد" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو خليل، مقدم برنامج "من مصر"، عبر شاشة "سي بي سي": "أشكر الرئيس عبد الفتاح السيسي على سرعة الاستجابة لمطلبي، وأشكر الدكتور طارق شوقي وزير التعليم، وأشكر المهندسة أمل مبدي، والتي سمحت لي بالحديث أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي".

يذكر أنه في احتفالية "قادرون باختلاف"، لذوي الاحتياجات الخاصة العام الماضي، والتي حضرها الرئيس عبدالفتاح السيسي، طالب الطفل "مُهند"، من ذوي الاحتياجات الخاصة، بتدريس مادة "احترام الآخر" في المدارس والجامعات، في كلمة له بالاحتفالية، وأجابه الرئيس "يا مهند هتتعمل فورًا".