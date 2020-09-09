النساء وكبار السن يتصدرن المشهد الانتخابي في سوهاج

شهد اليوم الثاني في انتخابات جولة الإعادة بمجلس الشيوخ بمحافظة سوهاج، إقبالا متوسطا من الناخبين.

وتصدر المشهد كبار السن والنساء، ومع تحسن درجة الحرارة وانخفاضها عن اليوم الأول بدأ الناخبون يتوافدون على صناديق الاقتراع.

وشهدت اللجان التي ينتمي اليها المرشحون في الانتخابات إقبالا كثيفا من الناخبين، بخلاف باقي اللجان التي شهدت إقبلا متوسطا.

الأمر نفسه ينطبق على مدن طما وطهطا والمراغة في شمال المحافظة، حيث شهدت إقبالا كثيفا من الناخبين نظرا لوجود 3 مرشحين في تلك المراكز، كما شهدت مدن "سوهاج وأخميم، والبلينا، والعسيرات، المنشأة"، إقبالا كبيرا نظرا لوجود 6 مرشحين في تلك المراكز، بينما انخفض الإقبال في باقي مدن المحافظة.

وانتظم القضاة في جميع لجان المحافظة، ولم يحدث تأخيرا في عملية فتح اللجان، ولم تسجل غرفة عمليات المحافظة اية بلاغات تؤثر على سير العملية الانتخابية في المحافظة، وجرى اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية في اللجان وتعقيمها بشكل كامل.

ويتنافس في جولة الإعادة لانتخابات الشيوخ في المحافظة 10 مرشحين، للفوز بـ5 مقاعد جرى تخصيصها للمحافظة في النظام الفردي، ويخوض جولة الإعادة 5 مرشحين عن حزب مستقبل وطن، ومرشحون عن حزب حماة الوطن، ومرشح عن حزب الاتحاد، ومرشحان من المستقلين.

ويبلغ عدد اللجان الانتخابية في المحافظة 794 لجنة فرعية، و698 مقرا انتخابيا ومن لهم حق التصويت يبلغ 3 ملايين و61 ألف ناخب المدرجون في الكشوف الانتخابية.