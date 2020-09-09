"التضامن" تنقذ مسنا بالدويقة ينام في أحد الأكشاك

وجهت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي فريق التدخل السريع المركزي لفحص الشكوى التي رصدتها منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء بشأن وجود مسن بالدويقة ينام في أحد الأكشاك في الشارع حيث توجه الفريق إلى مكان تواجده وتبين أنه يدعى "أحمد. م"، ويبلغ من العمر 62 عاما ويعاني من جلطة بالجانب الأيسر وهو قعيد لا يقدر على الحركة إلا بكرسي متحرك وقد استطاع أعضاء الفريق اقناعه بالإقامة في أحد دور الرعاية الاجتماعية التابعة للوزارة، وبعد موافقته قام الفريق بإيداعه دار عقيلة السماع بحلوان.

كما وجهت القباج أيضا فريق التدخل السريع بالإسكندرية بفحص الشكوى التي رصدتها منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء بشأن وجود سيدة وطفلها ينامون على إحدى الأرصفة بالشارع وتبين أنها سيدة في العقد الرابع من عمرها والابن يبلغ من العمر ثماني سنوات وقد نجح الفريق أيضا لإقناعها بالإقامة في إحدى دور الرعاية الاجتماعية التابعة للوزارة وبعد موافقتها تم إيداعها مركز استضافة المرأة بالإسكندرية.

التدخل السريع بـ"التضامن" تستقبل 14 ألف شكوى عن المشردين

قال محمد يوسف، مسؤول وحدة التدخل السريع بوزارة التضامن الاجتماعي، إن هناك تواصلًا فعالًا بين الفريق المركزي بالوزارة، وباقي الفرق على مستوى الجمهورية، إلى جانب التنسيق مع منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة التابعة لرئاسة مجلس الوزراء والإدارات المعنية بالوزارة، لافتًا إلى استقبال أكثر من 13 ألف و900 شكوى عن المشردين ودور الرعاية.

وأكد أن هناك العديد من الإجرءات الاحترازية التي يتم اتباعها، من قبل فريق التدخل قبل التعامل مع المشردين بالشوارع، لافتًا إلى أنه يتم تعقيم أعضاء الفريق قبل النزول للتعامل مع الحالات مع الالتزام بارتداء "الجوانتي وماسك الوجه".

وأضاف يوسف لـ"الوطن"، أنه يتم إجراء كشف طبي على الحالات للتأكد من خلوها من الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وبعد نقلها إلى الدار تُعزل في غرفة منفصلة عن باقي النزلاء، وإنهاء كل إجراءات السلامة.

وأكد مسؤول وحدة التدخل السريع، أن طبيعة تكوين الفريق هي التي ساعدت على سرعة استجابته، والتي تنعكس على الأداء الجماعي لأعضائه ومحاولات التعامل بإبداع وابتكارية لإيجاد حلول يكون هدفها تحقيق المصلحة الفضلي للحالة، مشيرًا إلى أن الفريق لديه القدرة على التحرك بسرعة في غير مواعيد العمل الرسمية وأيام الإجازات أيضًا.

جدير بالذكر أن فريق التدخل السريع يتلقى شكاوى دور الرعاية الاجتماعية على الخط الساخن 16439 ويتلقى الشكاوى من منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء على الخط الساخن 16528.