التدخل السريع بـ"التضامن" تستقبل 14 ألف شكوى عن المشردين

قال محمد يوسف مسؤول وحدة التدخل السريع بوزارة التضامن الاجتماعي، إن هناك تواصلًا فعالًا بين الفريق المركزي بالوزارة، وباقي الفرق على مستوي الجمهورية، إلى جانب التنسيق مع منظومة الشكاوي الحكومية الموحدة التابعة لرئاسة مجلس الوزراء و الإدارات المعنية بالوزارة، لافتًا إلى استقبال أكثر من 13 ألف و900 شكوى عن المشردين ودور الرعاية.

وأكد أن هناك العديد من الإجرءات الاحترازية التى يتم اتباعها، من قبل فريق التدخل قبل التعامل مع المشردين بالشوارع، لافتًا إلى أنه يتم تعقيم أعضاء الفريق قبل النزول للتعامل مع الحالات مع الالتزام بارتداء "الجوانتي وماسك الوجه".

وأضاف يوسف لـ"الوطن"، أنه يتم إجراء كشف طبي علي الحالات للتأكد من خلوها من الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وبعد نقلها إلى الدار تُعزل في غرفة منفصلة عن باقي النزلاء، وإنهاء كافة إجراءات السلامة.

وأكد مسؤول وحدة التدخل السريع، أن طبيعة تكوين الفريق هي التي ساعدت على سرعة استجابته، والتي تنعكس على الأداء الجماعي لأعضائه ومحاولات التعامل بإبداع وابتكارية لإيجاد حلول يكون هدفها تحقيق المصلحة الفضلي للحالة، مشيرًا إلى أن الفريق لديه القدرة على التحرك بسرعة في غير مواعيد العمل الرسمية وأيام الإجازات أيضًا.

وتابع أنَّ مصادر الإبلاغ المعتمدة لدى وزارة التضامن الاجتماعي هي وسائل التواصل الإجتماعي، إضافة لوجود وحدة رصد قوية في الوزارة والوحدة التابعة لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة 16528، وهي أيضًا من ضمن المصادر التي تبلغ أولًا بأول بما يظهر على السوشيال ميديا، إلى جانب التواصل أيضًا على رقم 16439.

يذكر أنَّ فريق التدخل السريع هو فريق معني بالتعامل مع مشاكل دور الرعاية الاجتماعية سواء للأيتام، أو المسنين، أو ذوي الإعاقة، أو المشردين، أو الأشخاص بلا مأوي من الأطفال والنساء والكبار الموجودين في الشارع.