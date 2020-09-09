118 ألف مخالفة بناء في الدقهلية

قال الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، إن عدد المخالفات بمنظومة التصالح وصل إلى 118 ألفا و595 مخالفة، في حين وصل عدد الطلبات المقدمة للتصالح إلى 80 ألفا و161 طلبا.

وأضاف أن عدد من سددوا رسوم جدية التصالح 50 ألفا و242 شخصا، بقيمة إجمالية للمتحصلات وصلت إلى 530 مليون جنيه.

جاء ذلك خلال لقائه مع رئيس مجلس الوزراء، لاستعراض خطط التنمية في المحافظة، أمس.

واستعرض المحافظ الموقف الحالي فيما يخص منظومة التقنين، مشيرا إلى أن عدد حالات التعديات بلغ 12468 حالة، وبلغ عدد الطلبات المقدمة لتقنين أوضاعها 6956 طلبا، منها 481 طلبا غير جاد، وبلغ إجمالي المتحصلات 191,3 مليون جنيه.

وأشار إلى أن منطقة عبده الصالحي بمدينة المطرية الطالبة على بحيرة المنزلة، شهدت إزالة 301 منزل بعدد 406 وحدات سكنية على مساحة 45 فدانا.