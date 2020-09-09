 ضبط  225 طربة حشيش بالإسكندرية والبحيرة.. تقدر قيمتها بـ 2 مليون جنيه

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ضبط وملاحقة العناصر الإجرامية حائزى ومتجرى المواد المخدرة .. فقد تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى– الأمن العام) وبمشاركة مديريتى أمن "الإسكندرية والبحيرة" عقب تقنين الإجراءات من الآتى :-

ضبط (عدد 75 طربة لمخدر الحشيش وزنت 18,750 كيلو جرام - مبلغ مالى - هاتف محمول) بحوزة (عاطل، مقيم بدائرة قسم شرطة محرم بك بالإسكندرية) حال إستقلاله سيارة بدائرة القسم.

كما تم ضبط (عدد 150 طربة لمخدر الحشيش وزنت 15 كيلو جرام - مبلغ مالى - هاتف محمول ) بحوزة (عاطل ، مقيم بالإسماعيلية ، له معلومات جنائية) وذلك حال إستقلاله سيارة بدائرة مركز شرطة أبوالمطامير بالبحيرة.

وبمواجهتهما إعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار .

هذا وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بمبلغ (2 مليون و 25 ألف جنيه) تقريباً.

تم اتخاذ الاجراءات