حملة أمنية لملاحقة متاجري المواد المخدرة وحائزيها

استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على عملية تصنيعها وترويجها .. فقد واصلت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة بالتنسيق مع قطاعى "الأمن الوطنى - الأمن العام"، وعدد من مديريات الأمن جهود مكافحة جرائم الإتجار فى المواد والأقراص المخدرة، وتمكنت عقب تقنين الإجراءات من تحقيق النتائج الإيجابية التالية :-

ضبط (عدد 184 قرص مخدر – كمية من مخدر الحشيش وزنت 1,390 كيلو جرام - كمية من مخدر الفودو وزنت 200 جرام - مبالغ مالى – هواتف محمول) بحوزة ( 8 أشخاص) بمديرية أمن القاهرة .

ضبط (كمية من مخدر الهيروين وزنت 1,675 كيلو جرام – كمية من مخدر الحشيش وزنت 3,350 كيلو جرام – كمية من مخدر الأستروكس وزنت 2 كيلو جرام - كمية من مخدر البانجو وزنت 3 كيلو جرام - كمية من مخدر الشادو وزنت 710 جرام - كمية من البودرة المخدرة وزنت 350 جرام - كمية من مخدر الأيس وزنت 50 جرام – 1120 قرص مخدر - مبالغ مالى – هواتف محمول – 4 بندقية خرطوش – 4 فرد خرطوش – 15 طلقة نارية - 2 سلاح أبيض) بحوزة (35 شخص) بمديرية أمن الجيزة .

ضبط (كمية من مخدر الأستروكس وزنت 200 جرام – كمية من مخدر الهيروين وزنت 300 جرام – 2 فرد خرطوش – 3 طلقات نارية - مبالغ مالى –هواتف محمول) بحوزة (3 أشخاص) بمديرية أمن القليوبية .

ضبط (كمية من مخدر الحشيش وزنت 550 جرام - كمية من مخدر الهيروين وزنت 155 جرام - مبالغ مالى – هواتف محمول) بحوزة (7 أشخاص) بمديرية أمن الغربية .

ضبط (كمية من مخدر الحشيش وزنت 100 جرام - كمية من مخدر الفودو وزنت 100 جرام - كمية من مخدر الهيروين وزنت 30 جرام - مبالغ مالى – هواتف محمول) بحوزة ( 3 أشخاص) بمديرية أمن البحر الأحمر.

ضبط (كمية من مخدر الحشيش وزنت 150 جرام – عدد 293 قرص مخدر - مبلغ مالى – 3 هواتف محمول) بحوزة (3 أشخاص) بمديرية أمن الفيوم.

ضبط (عدد 700 قرص مخدر لعقار التامول - مبلغ مالى – هاتف محمول) بحوزة (شخص) بمديرية أمن أسيوط .

ضبط (كمية من مخدر الحشيش وزنت 3 كيلو جرام - 5990 قرص مخدر -مبالغ مالى – هواتف محمول) بحوزة ( 4 أشخاص) بمديرية أمن الإسكندرية .

ضبط (كمية من مخدر الهيروين وزنت 175 جرام - كمية من مخدر الأستروكس وزنت 250 جرام - كمية من مخدر الأفيون وزنت 200 جرام - كمية من مخدر الحشيش وزنت 1,550 كيلو جرام - كمية من مخدر البانجو وزنت 500 جرام – 4 قرص مخدر - مبالغ مالى – هواتف محمول) بحوزة ( 7 أشخاص) بمديرية أمن الإسماعيلية .

ضبط (كمية من مخدر الحشيش وزنت 640 جرام – كمية من مخدر الهيروين وزنت 50 جرام - 3 قرص مخدر -مبالغ مالى – 2 هاتف محمول) بحوزة ( 3 أشخاص) بمديرية أمن المنيا .

ضبط ( كمية من مخدر الحشيش وزنت 1 كيلو جرام - بندقية خرطوش – 5 طلقات نارية - مبلغ مالى – هاتف محمول) بحوزة (أحد الأشخاص) بمديرية أمن البحيرة .

ضبط ( كمية من مخدر الحشيش وزنت 2,400 كيلو جرام - كمية من مخدر الهيروين وزنت 500 جرام - مبلغ مالى – 2 هاتف محمول) بحوزة (شخصين) بمديرية أمن الشرقية .

ضبط (كمية من مخدر الأستروكس وزنت 3 كيلو جرام - كمية من مخدر الحشيش وزنت 100 جرام - مبالغ مالى – هواتف محمول) بحوزة (5 أشخاص) بمديرية أمن بورسعيد.

ضبط (كمية من مخدر البانجو وزنت 200 جرام - كمية من مخدر الحشيش وزنت 100 جرام - مبلغ مالى – هاتف محمول) بحوزة (شخص) بمديرية أمن قنا.

ضبط (كمية من مخدر الحشيش وزنت 500 جرام - مبلغ مالى – هاتف محمول) بحوزة (شخص) بمديرية أمن الأقصر .

ضبط (كمية من مخدر الحشيش وزنت 250 جرام - مبلغ مالى – هاتف محمول) بحوزة (شخص) بمديرية أمن الدقهلية .

ضبط (كمية من مخدر الحشيش وزنت 120 جرام - كمية من مخدر الهيروين 20 جرام – كمية من مخدر البانجو وزنت 100جرام - كمية من مخدر الأستروكس وزنت 80 جرام - مبالغ مالى – هواتف محمولة) بحوزة (ثلاثة من العناصر الإجرامية "بمنطقة السحر والجمال") حال تواجدهم بدائرة قسمى شرطة أول وثان العاشر من رمضان بالشرقية .

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسيوط من ضبط (عدد 4 طربة لمخدر الحشيش وزنت 420 جرام – كمية من مخدر الهيروين وزنت 150 جرام– كمية من مخدر الأفيون وزنت 100 جرام – ميزان حساس – مبلغ مالى – هاتف محمول – سيارة)، بحوزة (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" ومقيم بدائرة مركز شرطة أسيوط).

كما أمكن ضبط (عدد 7200 قرص مخدر لعقار التامول المخدر – هاتف محمول – دراجة نارية بدون لوحات) بحوزة ( عامل، مقيم بدائرة مركز شرطة أسيوط).

بمواجهة المتهمين إعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والمبالغ المالية من حصيلة البيع، والهاتفى المحمول للإتصال بعملائهما، والسيارة والدراجة النارية لنقل وترويج المواد المخدرة .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.