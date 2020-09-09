ثروة جمال يوسف.. عِزوة وزوجة وفية ودعم جماهيري (صور)

تصدر الفنان جمال يوسف، تريند موقع "جوجل"، بعد بحث الجمهور عنه لمعرفة تطورات حالته الصحية في ظل معاناته من مرض سرطان البلعوم الأنفي، الذي خضع بسببه لـ 35 جلسة علاج إشعاعي خلال شهرين.

وتنشر "الوطن"، عدداً من المعلومات عن "يوسف" الذي يعيش رفقة زوجته وأبنائه الثلاثة "سلمي" و"أحمد" و"محمد"، إذ يعتبرهم الفنان بمثابة ثروته الحقيقية في الحياة، ويتحامل على نفسه في مرضه من أجلهم، لاسيما أنه شعر بآلام مبرحة عند خضوعه لجلسات العلاج الإشعاعي، وفقاً لتصريحاته لـ "الوطن".

ويمتهن جمال يوسف مهنة التمثيل منذ سنوات عديدة، حيث قدم ما يقرب من 186 عملاً فنياً ما بين مسلسلات وأفلام.

وكان "يوسف"، قد كشف في تصريحات سابقة لـ "الوطن"، عن خضوعه لـ 35 جلسة علاج إشعاعي على مدار شهرين فقط، وذلك بعد إجرائه أشعة مسح ذري عقب اكتشافه لتورم الغدة اللميفاوية خلف أذنه في مارس الماضي.

وأضاف: "اتجهت للدكتور تامر النحاس بعد ظهور نتيجة العينة، وأجريت جلسات العلاج الإشعاعي التي أثرت على أحبالي الصوتية وحركة رقبتي، ودخلت بسببها في غيبوبة لفترة داخل أحد مستشفيات القاهرة".

وتوجه "يوسف"، بالشكر للفنان أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، الذي لم يتخلَ عنه في محنته الصحية، بحسب قوله، متابعاً: "كانت زوجتي تتواصل معه في الثانية فجراً، وكان يرد عليها ليسأل عن طلباتي، ربنا يكرمه ويوقف له ولاد الحلال، وأيضاً إيهاب فهمي وعفاف رشاد".