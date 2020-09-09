تامر حمزة: سيرة جمال يوسف الطيبة وتجارته مع ربنا سبب الدعم الذي يتلقاه

قال المخرج تامر حمزة، إن الله سبحانه وتعالى وضعه سببا لكشف مرض الفنان جمال يوسف لجمهوره على "السوشيال ميديا"، والدعاء له بالشفاء بعد إصابته بسرطان في البلعوم وذلك بعد قيام "حمزة" بنشر بوست له على "فيس بوك".

وأضاف "حمزة"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس سلامة، في برنامج "صباح البلد"، المذاع على فضائية صدي البلد، أن "ما حدث كله من تجارة الفنان جمال يوسف مع ربنا، وربنا سبحانه وتعالي بيحب جمال علشان يخلي كل الملايين دي تدعيله وهو فعلا يستاهل ده".

وتابع، أن جمال يوسف من أطيب القلوب، وإنسان محدش بيحس بيه في لوكيشن التصوير أو سمع عنه حاجة وحشة طول مشواره الفني، وهو يستاهل كل خير وكل دعوة الناس بتدعيها له.

وأشار، إلي أنه كان لا يعرف أي شئ عن مرض جمال الذي استمر شهورا دون أن يعلم أحد عنه، "وعرفت عن مرضه أن لقيت في حد معرفوش كاتب بوست على الفيس بوك عند صديق مشترك للزميل الفنان معتز السويفي بيقول الحمد لله أنا كلمت جمال واطمنت عليه، واستوقفني البوست شوية وبسبب انتشار فيروس كورونا قلت أنه ممكن يبقي عنده المرض، وقولت أكلمه لو فيه أي حاجة أدعمه".

وأكمل، "كلمت جمال واتهزيت من صوته لأنه مكنش قادر يتكلم وقتها ولا شرح لي قصة مرضه، وكتبت البوست مباشرة بعد ما قفلت مع جمال والجملة اللي قالهالي أن ابنه قال له أنا ضهري اتكسر، الجملة دي كسرتني أنا شخصيا، وكتبت البوست على الفيس بوك بمشاعري والحمد لله ربنا أراد أن الناس كلها تدعيله".