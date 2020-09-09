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84 محضر مخالفة وتنفيذ 22 قرارا لصيدليات بالبحيرة

كتب:

أحمد حفنى
01:21 م | الأربعاء 09 سبتمبر 2020
حملة على الصيدليات بالبحيرة

حملة على الصيدليات بالبحيرة

شنت محافظة البحيرة، حملات دورية للتفتيش على المؤسسات الصيدلية المرخصة من قبل الوزارة، لضبط سوق الدواء والتأكد من عدم وجود أي أدوية مغشوشة أو مهربة، والغلق الإداري للمؤسسة الصيدلية المخالفة بمعرفة إدارة الصيدلة بالمديرية.

وصرح الدكتور محمود طلحة، وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، أن إجمالي عدد المحاضر التي تم تحريرها للمؤسسات الصيدلية المخالفة أو لعدم وجود مدير، خلال شهر أغسطس الماضي بلغ 84 محضرا.

فيما بلغت عدد المحاضر التي تم تحريرها لوجود أدوية مهربة 11 محضرا، كما بلغت عدد قرارات الغلق الإداري التي تم تنفيذها "عدم وجود مدير" 22 قرارا.

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