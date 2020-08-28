غلق وتشميع 3 صيدليات وفحص 7 معامل تحاليل خاصة في بني سويف

شنت مديرية الصحة في بني سويف، حملة على عدد من الصيدليات ومعامل التحاليل الخاصة، في إطار تكليفات الدكتور محمد يوسف عبدالخالق وكيل وزارة الصحة؛ لمتابعة المنشأت الصحية التي تقدم خدمة للمواطنين، أسفرت عن غلق وتشميع 3 صيدليات، لمخالفتها القانون والتعليمات الوزارية.

وتمكنت الحملة من ضبط أدوية مخدرة "عقار الترامادول"، وألبان مدعمة محظور تداولها في الأسواق، وأدوية جنسية مهربة وأدوية مستوردة غير مرخص بتداولها في السوق المصرية، وأدوية خاصة بالتأمين الصحي وغير مصرح بتداولها في الأسواق، وأدوية منتهية الصلاحية.

وتبين أن الحملة تابعت عدد 95 صيدلية، بقرى ومدن المحافظة وعدد 5 مخازن أدوية، في إطار ضبط السوق الدوائي، وللتأكد من توافر الأدوية ومستلزمات الوقاية، وعدم المضاربة في أسعارها أو احتكارها، والتأكد من مستوي الخدمات الدوائية المقدمه للمواطنين.

وحررت الحملة 18 محضرا بالمخالفات، تحت تصرف النيابة العامة، إضافة إلى تشميع 3 صيدليات.

كما فحصت الحملة 7 معامل تحاليل طبية ومركز حضانات بدائرة مركز ناصر، وتحررت محاضر للأماكن المخالفة لاشتراطات مكافحة العدوى.