ماتس جرود مخرج فيلم "البرج" يكشف تفاصيل تصويره قبل عرضه بالسودان

بعد توقف النشاط الفني لمدة 3 شهور بالسودان، يعرض المخرج النرويجى ماتس جرود، فيلم التحريك "the tower"، اليوم الخميس 10 سبتمبر في سينما صيفية بالسودان، حيث تطرق المخرج، خلال الفيلم الذى تعرض تفاصيله فى 74 دقيقة، إلى تفاصيل نشأة الكيان الصهيونى فى عام 1948، والتهجير القسرى لربع مليون فلسطينى معظمهم لم يعودوا أبداً إلى وطنهم.

وقال "جرود"، فى حوار سابق لـ"الوطن"، إنه وجد الرسوم المتحركة أفضل طريقة لحكى القصة، مشيراً إلى إجراء فريقه الكثير من الأبحاث التاريخية على مدار فترة الإنتاج التى تبلغ ثمانى سنوات، قائلاً: "الفيلم مصنوع من منظور فلسطينى، ويوضح عواقب التهجير القسرى من الوطن، ورد فعل الشعب اللبنانى على تدفق اللاجئين، وكيف تغيرت هذه العلاقة على مدار عقود".

وأضاف المخرج النرويجى، فى حديثه عن تفاصيل الفيلم "أردت أن تكون القصة قريبة إلى الحقيقة، لذا أخذت وقتاً فى السفر إلى لبنان والتعامل مع فلسطينيين، لأحدد حجم المأساة التى حدثت بعد نكبة 1948، رغبة فى عرض القصة بكل دقة وأصالة للجمهور".

وحكى "جرود" تفاصيل إنتاج الفيلم، موضحاً أن ميزانيته بلغت 1.8 مليون دولار، مضيفاً: "حصلت على جزء من الدولة، وتنازلت عن جزء من راتبى فى محاولة لخروج العمل إلى النور"، مشدداً على أن الفيلم حقيقى ورسالته واضحة، مدللاً على ذلك باستعانته بصور حقيقية .

والفيلم افتتح بمهرجان أيام فلسطين السينمائية الدولية، 17 أكتوبر 2018، فى عرضه الأول بالمنطقة العربية، كما تم عرضه ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي بالدورة الـ40، ضمن المسابقة الدولية الرسمية .

وتدور أحداث الفيلم عن طفلة فلسطينية تدعى «وردى»، تبلغ من العمر أحد عشر عاماً، وتعيش فى مخيم للاجئين الفلسطينيين فى لبنان، وتتعرف على تاريخ عائلتها من خلال القصص التى رواها ثلاثة أجيال سابقة من اللاجئين، وكان جدها المحبوب «سيدى» أحد أوائل من استقروا فى المخيم بعد طرده من منزله عام 1948، وفى اليوم الذى يمنحها فيه جدها مفتاح منزله فى الجليل، تخشى أن يكون فقد الأمل فى العودة إلى وطنه يوماً ما، وأثناء بحثها عن أمل «سيدى» المفقود حول المخيم، تجمع شهادات عائلتها من جيل إلى آخر.

the tower فيلم تحريك من تأليف وإخراج ماتس جرورد، ويقوم بالأداء الصوتي للشخصيات ليلى نجّار، مكرم ج. خوري، محمد بكري، منى حوّا، مراد حسن، وحنان حلو، صالح بكري، شادن كانبورا، مدير الدبلجة إلى اللغة العربية وهندسة الصوت والنسخة العربية واختيار الممثلين أحلام كنعان.