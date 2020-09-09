"النقل البري" تدين واقعة قيادة طفلة لسيارة نقل: أرواح الناس مش لعبة

أدانت النقابة العامة للعاملين بالنقل البري، واقعة قيادة طفلة لسيارة نقل على الطريق السريع، وقال بسيوني حمد، عضو النقابة العامة، إنه غير مقبول أن يحدث مثل هذه التصرفات على الطرق السريعة، لأن أرواح الناس "مش لعبة"، حسب قوله.

وأضاف "حمد"، في تصريحات لـ"الوطن"، أن الجهة التي تستطيع محاسبة السائق، هي الإدارة العامة للمرور، لافتًا إلى أن لائحة النقابة لم يُذكر فيها معاقبة السائق بأي شيء إلا في حالة التعدي على أشخاص، وعقابها فصله من الجمعية العمومية.

وتداول نُشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو كارثي لطفلة صغيرة، تقود سيارة نقل ثقيل على أحد الطرق السريعة، ويظهر في الفيديو، بينما يوجهها شخصان آخران، وينبهاها لوجود سيارة على يمينها، لتراها في المرآة.