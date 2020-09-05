مجلس الوزراء يستجيب لاستغاثة أحمد بـ"الوطن": بدء علاجه بمعهد السكر

استجابت لجنة الاستغاثات الطبية بمجلس الوزراء، لاستغاثة المواطن أحمد سمير منصور، المنشورة بجريدة "الوطن"، تحت عنوان: "السكر" يهدد بحرمان "أحمد" من قدميه: إيدي راحت.. ومحتاج حد ينقذني، حيث يعاني الشاب الذي يتجاوز عمره الـ31 عامًا، من مضاعفات مرض السكري، التي تسببت في بتر يده من أسفل المرفق، ومشط قدمه اليمنى، فضلًا عن تهديد جديد ببتر قدميه.

يأتي ذلك في إطار حرص لجنة الاستغاثات الطبية بمجلس الوزراء، على رصد ومتابعة استغاثات المواطنين على مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام المختلفة.

وعلى الفور قام أعضاء لجنة الاستغاثات الطبية، باستيفاء بيانات المريض والتقارير والفحوصات الطبية الخاصة به، وعرضها على اللجنة الطبية العليا برئاسة مجلس الوزراء، والتي بدورها أوصت بتحويل المريض إلى معهد السكر.

وتواصل فرق التدخل السريع باللجنة، بالتواصل مع إيهاب نبيل أستاذ جراحة الأوعية الدموية ومدير معهد السكر، والذى رحب باستقبال المريض، ووقع الكشف الطبى عليه، وإجراء آشعة دوبلكس جديدة على شرايين الساقين، التي أكدت وجود ضيق مزمن بالشرايين.

وأوصى الدكتور إيهاب نبيل بالعلاج الدوائي اللازم لحالة المريض الصحية مع استبعاد إجراء أي تدخل جراحى فى الوقت الحالي، حيث أن المريض يعانى من التهابات بالأوعية الدموية، وهي المسبب الرئيس لضيق الشرايين، وليس تصلب الشرايين فقط.

ولفت إلى أن الشريان الوحيد المغذى للساق، لا يمكن التدخل به جراحيًا، قبل عرض المريض على استشارى الروماتيزم والمناعة، لتحسين حالة التهابات الأوعية الدموية، لتجنب حدوث ارتجاع للشريان المغذي للساق.

هذا وتؤكد لجنة الاستغاثات الطبية بمجلس الوزراء، استمرار رصدها كل استغاثات المواطنين الطبية على مدار الساعة، وذلك وفقا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء.