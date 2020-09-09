مصرع 6 وإصابة 15 في 4 حوادث مرورية بالمنيا

لقي، اليوم الأربعاء، 6 أشخاص مصرعهم، وأصيب 15 آخرين في 4 حوادث سير مرورية بأنحاء متفرقة في محافظة المنيا.

وشهد الطريق الزراعي القاهرة أسوان، أمام مركز أبوقرقاص، وقوع حادث تصادم بين سيارتين نشب حريق بإحدهما، ما أسفر عن مصرع 6 أشخاص وإصابة 5 آخرين.

وكشفت تحريات الأجهزة الأمنية، أن سبب الحادث التخطي الخاطئ لإحدى السيارتين، ما أدى إلى اصطدامها بأخرى كانت قادمة من الاتجاه المقابل، ونتج عن ذلك تفحم أحداهما.

أسفر الحادث عن وفاة: عبد الرحمن. ا 23 سنة طالب، فيصل. م 65 سنة فلاح، زيدان. م 40 سنة فلاح، سيد. م 50 سنة فلاح، محمود . ن، 20 سنة عامل، وعلاء. م 30 سنة عامل.

وفي الحادث الثاني، أصيب 7 عمال، نتيجة انقلاب سيارة ربع نقل، بالطريق الصحراوي الشرقي، شمال مدخل البستان، أمام مركز سمالوط، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى المنيا العام.

كما أصيب 3 أشخاص في حادثي انقلاب دراجتين ناريتين، الحادث الأول بطريق مطاي، والثاني أعلى كوبري النيل بمدينة المنيا.