مدبولي: النمو العشوائي يلتهم جهود الدولة في رفع كفاءة البنية التحتية

قال الدكتور مصطفى مدبولي، إنّ النمو العشوائي يلتهم جهود الدولة في رفع كفاءة البنية التحتية للدولة، مشيرا إلى أنّ مصر حاولت احتواء النمو العشوائي للبناء المخالف، من خلال توسيع الأحوزة العمرانية.

وأضاف مدبولي، خلال المؤتمر المنعقد في مجلس الوزراء، أنّ حجم الأحوزة العمرانية التي أضيفت مؤخرا، تستوعب 24 مليون مواطن، موضحا أنّ عدم التزم المواطنين بهذه الأحوزة، ما يزال عائقا أمامهم.

وأشار إلى أنّ عدد الأفدنة الزراعية التي فقدناها بسبب البناء المخالف وصلت إلى 400 ألف فدان، مؤكدا أننا نحتاج إنفاق أكثر من 18 مليار جنيه لاستصلاح 80 ألف فدان فقدناها خلال السنوات الماضية.

وأوضح مدبولي أنّ ظاهرة البناء غير المخطط بدأت من السبعينيات ومستمرة حتى الآن، مؤكدا أنّ البناء غير المخطط (العشوائي) 50% من الكتلة العمرانية في المدن والقرى.

وترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماع مجلس الوزراء، عبر تقنية "الفيديو كونفرانس"؛ لمناقشة عدد من الملفات والقضايا المهمة، واستهل الاجتماع بالتنبيه إلى تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتوجيه سبل الدعم للأشقاء في السودان على الفور، بالتنسيق بين الوزارات المعنية، وعلى رأسها وزارة الدفاع والإنتاج الحربي.

وأكّد مدبولي، خلال الاجتماع، تضامن مصر الكامل قيادة وحكومة وشعبًا، مع السودان الشقيق في أزمته الحالية التي يمر بها بسبب الفيضانات والسيول، التي اجتاحت عدة مناطق بالبلاد خلال الأيام الماضية، منوهًا إلى مد جسر جوي مع الأشقاء السودانيين، لتوفير المستلزمات المختلفة في جنوب السودان والسودان، معلنا التضامن الكامل مع أشقائنا السودانيين ومساندتهم، حتى يتخطى السودان الشقيق المحنة بسلام.