مصرع سيدة صدمتها سيارة أمام منزلها في المنيا

لقيت سيدة مسنة مصرعها أمام منزلها بمدينة ملوي جنوب محافظة المنيا، دهسا من إحدى السيارات، ما أدى إلى إصابتها بكسر بإحدى ساقيها. وجرى نقلها إلى مستشفى ملوي العام حيث لفظت أنفاسها الأخيرة أثناء محاولة إسعافها.

كان اللواء محمود خليل مدير أمن المنيا، تلقى إخطارا من اللواء خالد عبد السلام مدير إدارة البحث الجنائي، بوصول ملك إبراهيم 80 عاما إلى مستشفى ملوي مصابة بكسر بساقها اليمنى ولفظت أنفاسها الأخيرة أثناء إجراء الأشعة لها.

تبين من تحريات أجهزة البحث الجنائي، بقيادة المقدم علاء جلال رئيس فرع البحث الجنائي لجنوب المنيا، أن السيدة كانت تجلس أمام منزلها وأثناء قيام إحدى السيارات "ميكروباص" بالرجوع للخلف صدمتها فأصيبت بكسر في ساقها اليمني ونظرا لتقدمها في العمر لم تتحمل الإصابة فلفظت أنفاسها الأخيرة أثناء محاولة إسعافها.

وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم، وجرى العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.