مديرون ونواب.. 12 منصبًا للشباب بمستشفيات جامعة المنيا

قال الدكتور مصطفى عبدالنبي، رئيس جامعة المنيا، إن الجامعة كلفت عددًا من الكوادر الشبابية الطبية بمناصب قيادية في التشكيل الإداري الجديد لمستشفيات الجامعة السبع، والتى تضم "المستشفى الرئيسي، ومستشفى الاستقبال والطوارئ، والمستشفى الاقتصادي والعلاج بأجر، ومستشفى النساء والأطفال، ومستشفى الكلى والمسالك، ومستشفى الكبد، ومستشفى القلب والصدر"، بناءً على ترشيحات الدكتور أيمن حسانين المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية، من أجل تحقيق استراتيجية جديدة تعتمد على تمكين الشباب ذوي الكفاءات لشغل المناصب القيادية.

وأعلن "عبدالنبي" عن أسماء تشكيل الفريق الإداري لمستشفيات جامعة المنيا، والمكون من 20 منصبًا لمديري المستشفيات ونوابهم، وهو كالتالي: تكليف الدكتور خالد محمد حسن، مديرًا للمستشفى الرئيسي، وكل من الدكتور علاء أحمد السيد، والدكتور أحمد نادي الشويخ، الدكتور محمد طارق عبدالقادر، الدكتور أحمد نادي صالح، والدكتور أحمد عبدالرحمن نوابًا لمدير المستشفى الرئيسي، والدكتور محمد فتحى عبدالرحمن مديرًا لمستشفى الاستقبال والطوارئ، وكل من الدكتور طارق عبدالمنعم، والدكتور مصطفى عبدالغني نوابًا له.

وتم تكليف الدكتور محمد عزمي، مديرًا لوحدة العلاج بالمستشفى الاقتصادي والعلاج بأجر، والدكتور أحمد سمير عبدالمالك مديرًا لمستشفى النساء والأطفال، وكلاً من الدكتور محمد بهاء، والدكتور أحمد حسني نوابًا لمدير المستشفى، إلى جانب تكليف الدكتور طارق خلف فتح الباب، بمنصب مدير مستشفى الكلى والمسالك، وكلًا من الدكتور محمد جمال حسانين، و الدكتورة بسمة فتحى نوابًا لمدير المستشفى، بالإضافة إلى تكليف الدكتور تهامي عبدالله تهامي بمنصب مدير مستشفى الكبد، والدكتور عمر عبدالعظيم نائبًا له، كما تم تعيين الدكتور نزار رفعت بمنصب مدير مستشفى القلب والصدر، وكلًا من الدكتور أحمد راضي عطا لله، والدكتور أحمد فتحى ماضي نواب لمدير المستشفى.

وأوضح أن الجامعة حريصة على إتاحة الفرصة أمام الكوادر الشبابية لشغل منصب (مدير، نائب) بالتشكيل الإداري بالمستشفيات الجامعية، واحتل الشباب 12 منصبًا من أصل 20 منصبًا، في ضور اهتمام الجامعة ودعمها وتشجيعها للكوادر الشبابية وتحفيزها على العطاء والنهوض بممتلكات ومنشأت الدولة الصحية، لتقديم أفضل خدمة لائقة للمرضى والحفاظ على سلامتهم.