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ورشة عمل عن تسويق مخرجات البحث العلمي بجامعة بنها

كتب:

حسن صالح
06:06 م | السبت 29 أغسطس 2020
جانب من اللقاء

جانب من اللقاء

نظم مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس بجامعة بنها، برعاية الدكتور جمال السعيد رئيس الجامعة، ورشة عمل عن تسويق مخرجات البحث العلمي، ضمن البرامج التدريبية التي يقدمها المركز خلال شهر أغسطس الجاري.

وقال الدكتور ناصر الجيزاوي، نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث، أن الورشة تناولت تسويق مخرجات البحث العلمي، والدور الذي تلعبه أودية التكنولوجيا والحاضنات التكنولوجية والشركات الناشئة في تحقيق اقتصاد المعرفة، من خلال تحويل الأفكار الإبداعية إلى ثروة في ضوء قانون حوافز العلوم والتكنولوجيا والابتكار.

 

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