الوزراء يوافق على إنشاء أول معهد لبحوث تطوير الدواء بجامعة أسيوط

أعلن الدكتور طارق الجمال، رئيس جامعة أسيوط، موافقة مجلس الوزراء على إنشاء أول معهد لبحوث تطوير وابتكار الدواء بجامعة أسيوط، في إطار استراتيجية الجامعة لتطوير ما تقدمه من خدمات تعليمية وبحثية تواكب التطور والتقدم العلمي العالمي في مختلف المجالات.

وقال رئيس الجامعة، في تصريح صحفي، اليوم، إن قرار مجلس الوزراء نص على أن يقوم مجلس جامعة أسيوط، بناء على طلب معهد بحوث وتطوير وابتكار الدواء، بمنح الدرجات العلمية والدبلومات، بحيث يمنح دبلوم الدراسات العليا في أحد التخصصات المبينة في اللائحة الداخلية للمعهد، وكذا درجة الماجستير في تكنولوجيا علوم الأدوية، ودرجة الدكتوراه في تكنولوجيا علوم الأدوية.

وأوضح الدكتور أحمد المنشاوي، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، أن نيْل الطالب لأي من دبلومات الدراسات العليا، يتطلب أن يكون حاصلًا على درجة البكالوريوس من إحدى الجامعات المصرية، أو على درجة معادلة لها من معهد علمي مُعترف به من المجلس الأعلى للجامعات، وأن يتابع الدراسة بعد ذلك، وفق ما تُبينه اللائحة الداخلية.

و يُشترط في الطالب لنيْل درجة الماجستير في تكنولوجيا علوم الأدوية، أن يكون حاصلًا على درجة البكالوريوس من إحدى الجامعات المصرية، أو على درجة معادلة لها من معهد علمي آخر مُعترف به من المجلس الأعلى للجامعات، وأن يتابع الدراسة والبحث لمدة سنتين على الأقل، وذلك وفقا لأحكام اللائحة الداخلية.

وأضاف الدكتور أحمد المنشاوي، أنه يُشترط في الطالب للجصول على درجة الدكتوراه في تكنولوجيا علوم الأدوية أن يكون حاصلًا على درجة الماجستير في تكنولوجيا علوم الأدوية من إحدى الجامعات المصرية، أو على درجة معادلة لها من معهد علميّ مُعترف به من المجلس الأعلى للجامعات، وأن يُعِد أبحاثًا مبتكرة في موضوع لمدة سنتين على الأقل، وفقًا لأحكام اللائحة الداخلية.