إقبال متزايد من ناخبي أسوان على "إعادة الشيوخ" لليوم الثاني

رصد متابعو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، تزايد نسبة الإقبال من ناخبي محافظة أسوان للإدلاء بأصواتهم في جولة الإعادة لانتخابات مجلس الشيوخ 2020.

وتوافد المواطنون على لجان التصويت في جولة الإعادة منذ الساعات الأولى من صباح اليوم، رغم ارتفاع درجات الحرارة، مع الالتزام بالإجراءات الخاصة بطبيعة العملية الانتخابية، والإجراءات الاحترازية لمنع انتشار عدوى كورونا.

ولم يرصد متابعو التنسيقية في المحافظة أية خروقات أمام أو داخل اللجان.

وبدأت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين أعمال الرصد والمتابعة لانتخابات مجلس الشيوخ 2020، التي انطلقت الجولة الثانية منها في الداخل أمس الثلاثاء، وتستمر حتى مساء اليوم الأربعاء، بـ1500 متابع حصلت على تصريحات لهم من الهيئة الوطنية للانتخابات.