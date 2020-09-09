غرف عمليات الأحزاب: انتظام التصويت بإعادة انتخابات الشيوخ دون مخالفات

رصدت غرف عمليات الأحزاب، التي تم تشكيلها لمتابعة سير جولة إعادة انتخابات مجلس الشيوخ انتظام العملية الانتخابية منذ فتح اللجان في التاسعة صباح اليوم الأربعاء أمام الناخبين، دون حدوث أي معوقات أو مخالفات تؤثر على المشهد الانتخابي.

ويستمر تصويت الناخبين في اليوم الثاني والأخير في جولة إعادة انتخابات مجلس الشيوخ حتى التاسعة مساء اليوم، تحت إشراف الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم نائب رئيس محكمة النقض.

وتجري جولة إعادة انتخابات مجلس الشيوخ على 26 مقعدا في 14 محافظة، يتنافس عليها 52 مرشحا من 7 أحزاب و16 مرشحا مستقلا، وسط إجراءات أمنية مشددة، والتزام بالإجراءات الوقائية من جائحة كورونا.

وألزمت الهيئة الوطنية للانتخابات أطراف العملية الانتخابية بارتداء الكمامة، كما شهدت بعض اللجان تركيب بوابة تعقيم على مدخلها، تحسبا لفيروس كورونا المستجد.

وأجريت عملية التصويت للمصريين في الخارج بـ124 دولة حول العالم، يومي الأحد والاثنين الماضيين، عبر البريد السريع فقط للمرة الأولى، تماشيًا مع الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار وباء كورونا.

وقال ياسر الهضيبي، نائب رئيس حزب الوفد، إن غرفة العمليات المركزية بالحزب رصدت سير العملية الانتخابية منذ فتح اللجان أمام الناخبين، وهناك انتظام في عملية التصويت ولن يحدث أي معوقات.

وأضاف الهضيبي لـ"الوطن"، أن متابعة الانتخابات تتم لحظة بلحظة وهناك التزام بكافة الإجراءات الاحترازية وتوافر كل ما يلزم من وسائل الوقاية للناخبين، وتعقيم المقار الانتخابية بشكل مستمر أثناء عملية التصويت.

وتابع أن هناك وعيا والتزاما من المواطنين بالمسافات الآمنة أمام لجان الاقتراع مع الحرص على ارتداء الكمامة الطبية للحماية من فيروس كورونا، مشيرًا إلى أن الدولة نجحت في توفير كل الأجواء الانتخابية المناسبة ودفعت بكل إمكانياتها لحماية الناخبين والتسهيل عليهم للتصويت في الانتخابات.

وبدوره أكد عبدالإله عبدالحميد، أمين تنظيم حزب الحركة الوطنية، أن غرفة عمليات الحزب لمتابعة سير جولة إعادة انتخابات مجلس الشيوخ لم ترصد أي مخالفات انتخابية، وهناك تسهيلات تساعد الناخبين على الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات.

وقال إن هناك التزاما كاملا بجميع إجراءات الحماية والوقاية للحفاظ على صحة المواطنين من جائحة فيروس كورونا المستجد، فضلاً على توفير كل أوجه الدعم لمساعدة كبار السن وذوي الهمم في التصويت بالانتخابات.

وأضاف "عبدالحميد"، أن هناك التزاما من قبل الناخبين بإجراءات التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات أمام وداخل المقارات الانتخابية في الدوائر التي تجرى عليها جولة إعادة انتخابات مجلس الشيوخ.

وتابع أن عملية تصويت الناخبين في العملية الانتخابية تسير بشكل منتظم وفي تزايد مستمر في الإقبال على صناديق الاقتراع، مؤكدا أن حرص الشعب على النزول لتأدية واجبهم الوطني والمشاركة في الانتخابات صورة مشرفة لمصر أمام العالم.

ومن المقرر أن تتم عمليات فرز أصوات الناخبين داخل اللجان الفرعية على أن تعلن النتيجة النهائية لجولة الإعادة من انتخابات مجلس الشيوخ 16 سبتمبر الحالي.

وجرى استحداث مجلس الشيوخ في التعديلات الدستورية التي تم إقرارها في أبريل من العام الماضي، ويبلغ عدد أعضائه 300 نائب.

وينتخب ثلثا أعضاء المجلس بالاقتراع العام السري المباشر، بواقع 100 عضو بالقائمة المغلقة، و100 عضو بالنظام الفردي، ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقي، على أن يخصص للمرأة ما لا يقل عن 10% من إجمالي عدد المقاعد.

وحسمت نتيجة الجولة الأولى من انتخابات مجلس الشيوخ 74 مقعدًا على المقاعد الفردية بانتخابات مجلس الشيوخ، كما فازت القائمة الوطنية الموحدة في الدوائر الأولى والثانية والثالثة والرابعة، وذلك لحصولها على نسبة تجاوزت 5% من إجمالي عدد أصوات الناخبين الصحيحة.