محافظ أسيوط يلتقي رئيس "البنك الزراعي" لبحث تنفيذ مشروعات استثمارية

التقى اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، علاء فاروق رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري، والوفد المرافق له، اليوم، لبحث سبل تنفيذ مشروعات لصغار المزارعين والشباب وتطوير مشروعات الثروة الحيوانية بالمحافظة ودعم مشروعات قطاع الزراعة.

حضر اللقاء المهندس نبيل الطيبي، السكرتير المساعد للمحافظة، وسامي عبدالصادق ومحمد ايهاب صلاح الدين، نائبي رئيس مجلس الادارة ومنتصر عبد الوهاب رئيس قطاع منطقة شمال الصعيد بالبنك الزراعي المصري وهاني مبروك رئيس قطاع أسيوط والمهندس ابراهيم سرور وكيل وزارة الزراعة ومحمد اسماعيل وكيل وزارة التموين بالمحافظة والدكتور خالد بكرى مدير مديرية الطب البيطرى بالمحافظة وجمال طه مدير عام العلاقات بالبنك الزراعي.

واستعرض المحافظ – خلال اللقاء – سبل تفعيل التعاون مع البنك ومختلف القطاعات التنفيذية بالمحافظة لتنفيذ مشروعات تخدم صغار المزارعين والفلاحين والشباب لافتًا إلى أهمية دعم وتنمية المشروعات الزراعية الصغيرة ومشروعات الشاب بإعتبار أن أسيوط من المحافظات الزراعية المتميزة وتضم كافة أوجه الأنشطة الزراعية والحيوانية.

كما ناقش اللقاء سبل تفعيل التعاون بين البنك والمحافظة لتمويل المشروعات الصغيرة وفتح آفاق جديدة لتدريب الشباب في العمل بالمجال الزراعي وتربية الحيوانات والدواجن لخلق فرص عمل حقيقية، فضلًا عن وضع منظومة وبروتوكول عمل لربط برامج المشروعات مع المزارع البسيط والشباب الراغب في إقتحام مجال الإستثمار الزراعي ليصبح من صغار المستثمرين بعد تقديم كافة الضمانات والتسهيلات الممكنة للحد من حالات التعثر بما يساهم في تحسين مستوى المعيشة لحياة أفضل.

ومن جانبه قال رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري إن الزيارة تأتي في إطار حرص البنك علي تعظيم مساهمته في تحقيق التنمية الاقتصادية والمجتمعية داخل محافظة أسيوط وتعزيز أوجه التعاون والتنسيق من خلال تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتي تشمل العديد من الأنشطة محل إهتمام الدولة مثل مشروعات المرأة الريفية ورائدات الأعمال ومشروعات الشباب وتطوير نظم الري الحديث وتمويل الحاصلات الزراعية ومشروعات الثروة الحيوانية والصناعات المرتبطة بالزراعة.