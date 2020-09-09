جمع وتدوير أكثر من 238 ألف طن قش أرز في 6 محافظات

أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في قطاع الإرشاد الزراعي، تقريرها الأسبوعي عن جمع وتدوير قش الأرز.

من جانبه، قال الدكتور علاء عزوز رئيس قطاع الإرشاد الزراعي، إنّ منظومة جمع وتدوير قش الأرز تتم بالتعاون مع وزارة البيئة ممثلة في جهاز شؤون البيئة، بمحافظات (الدقهلية، القليوبية، الشرقية، الغربية، كفر الشيخ، والبحيرة)، والتي تهدف للحفاظ على البيئة من التلوث والحد من الآثار السلبية للسحابة السوداء، مع تحقيق مردود اقتصادي للمزارعين وخلق فرص عمل للشباب.

وأضاف عزوز أنّ إجمالي ما تم جمعه وتدويره حتى الآن 96 ألفا و300 فدان، وبلغت كمية القش 238 ألفا و706 أطنان.

وأشار رئيس قطاع الإرشاد الزراعي، إلى أنّ عدد مواقع تجميع قش الأرز 650 موقعا في 6 محافظات، وجرى كبس 90 ألف طن وفرم 36 ألف طن وتشوين كميات القش الناتجة من مساحة 98 ألفا و736 فدانا.

ولفت إلى عمل 34 كومة سمادية لإنتاج السماد العضوي، وإنتاج 5 طن أعلاف غير تقليدية بمحافظة كفر الشيخ، وتنفيذ 236 ندوة إرشادية لتوعية وإرشاد المزارعين بأهمية وضرورة الاستفادة من قش الأرز في إنتاج الأسمدة والأعلاف غير التقليدية، والتعريف بمخاطر حرقه وآثاره السلبية على البيئة.