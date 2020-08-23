الزراعة والبيئة تستعدان لتطبيق منظومة جمع قش الأرز في 6 محافظات

تفقد وفد مشترك من وزارتي الزراعة واستصلاح الأراضي، والبيئة، منظومة جمع وتدوير قش الأرز بمحافظة الدقهلية، بهدف المساهمة في الحد من الآثار السلبية للسحابه السوداء، التي تنتج عن حرق قش الأرز كل عام.

وضم الوفد الدكتور علاء عزوز رئيس قطاع الإرشاد الزراعي، الدكتور عصام عامر رئيس قطاع الفروع بجهاز شؤون البيئة، واللواء أشرف محسن مستشار وزيرة البيئة، فضلا عن رئيس الإدارة المركزية للإرشاد الزراعي بوزارة الزراعة، ووكلاء وزارة الزراعة في محافظات الدقهلية، الشرقية، الغربية، كفر الشيخ، القليوبية، والبحيرة، فضلا عن مديري عموم الإرشاد الزراعي ومسؤولي تدوير المخلفات ورؤساء فروع جهاز شؤون البيئة بهذه المحافظات، وعدد من الشركات العاملة في مجال تدوير المخلفات.

وترأس رئيس قطاع الإرشاد الزراعي، ورئيس قطاع الفروع اجتماعا موسعا، عقد بمديرية الزراعة بالدقهلية، لإعلان بدء الاستعدادات الخاصة بإطلاق منظومة جمع وتدوير قش الأرز في محافظات: الدقهلية، الشرقية، الغربية، كفر الشيخ، القليوبية، والبحيرة.

واستعرض عزوز خلال الاجتماع، أهمية تشجيع وتحفيز مزارعي الأرز في المحافظات المعنية، على تجميع قش الأرز وإعادة تدويره، نظرا لما له من بعد اقتصادي يساهم في زيادة دخل المزارع، بتوفير عائد مادي إضافي له، وبالتالي رفع مستوى معيشته، لافتا إلى أنّ الأمر له أيضا بعد بيئي يتمثل في الحد من أزمة السحابة السوداء التي كانت تنتج عن حرقه كل عام، وتحويل قش الأرز لكومات سمادية وأعلاف غير تقليدية.

وكلف رئيس قطاع الإرشاد الزراعي، المختصين بمديريات الزراعة، بتنفيذ برنامج القطاع والخاص بتنفيذ الندوات الإرشادية والتوعوية، بطرق الاستفادة من قش الأرز وتحويله لسماد عضوي وأعلاف غير تقليدية، لافتا إلى أنّ الكمية المستهدفة هذا الموسم تتمثل في تجميع 500 ألف طن قش أرز عن طريق الشركات والمتعهدين من 6 محافظات مختلفة، والتي تشتهر بزراعة المحصول بخلاف الكميات التي يستخدمها المزارعين.

ومن جهته، أشار رئيس قطاع الفروع بجهاز شؤون البيئة، إلى أنّ مواقع تجميع القش توفر فرص عمل حقيقية للشباب، حيث أصبح القش سلعة ذات قيمة تحقق دخل مناسب للفلاح المصري، ليصبح مشروعا اقتصاديا مربحا، وأصبح هناك إدراكا لأهمية قش الأرز وهناك طرق للاستفادة منه، ويعد ذلك قيمه مضافة لمحصول الارز.

وشملت الزيارة تفقد عدد من حقول الأرز بالدقهلية، والوقوف على مواقع تجميع القش، التي تم تحديدها للاستفادة منه وإعادة تدويره، وهو الأمر المقرر تعميمه في المحافظات المنزرع بها الأرز.