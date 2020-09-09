صيانة أجهزة الكشف عن المفرقعات بـ"المترو" قبل العام الدراسي الجديد

بدأت شركة مترو الأنفاق عمليات صيانة شاملة لجميع أجهزة الكشف عن المفرقعات المتواجدة على مداخل محطات المترو بالخطوط الثلاثة، بسبب العام الدراسي الجديد، وتوفير كافة الحماية والأمن والسلامة لجموع الركاب وطلاب المدارس والجامعات.

أكد المهندس عصام منير، نائب رئيس شركة مترو الأنفاق للإدارة والتشغيل، أن الشركة تواصل عملها الجاد من أجل استقبال العام الدراسي الجديد والمنتظر أن يبدأ فى 17 أكتوبر المقبل في المدارس والجامعات، مشيرا إلى أن الشركة تقوم يوميا بعمل الصيانات اللازمة داخل المحطات، لتقديم كافة الخدمات المميزة لجمهور الركاب المسافرين، موضحا أن جميع القطارات تخضع لصيانات دورية قبل التشغيل، للحفاظ على سلامة وأرواح المواطنين.

وأشار منير، لـ"الوطن"، إلى أن حركة مسير القطارات بالخطوط الثلاثة للمترو تسير بصورة منتظمة منذ صباح اليوم الأربعاء، موضحا أن الشركة قامت بتشكيل فرق صيانة وطوارئ ويتم توزيعها يوميا على أرصفة المحطات، لمواجهة الأعطال المفاجئة للعمل على إصلاحها فورا، لمنع تكدس الركاب على الأرصفة، مؤكدا أن الشركة تواصل تنفيذ جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة تفشي فيروس كورونا.

المترو: تجهيز وحدات إسعافية متنقلة بالمحطات لعلاج الحالات المرضية الطارئة.. ويؤكد: ننقل مليون راكب يوميا

ومن جهته، قال أحمد عبدالهادي، المتحدث الرسمي باسم شركة مترو الأنفاق، إنه جرى تجهيز وحدات إسعاف متنقلة بالمحطات وتوفير كافة المستلزمات الطبية بها، لعلاج الحالات المرضية الطارئة، وأيضا علاج أى حالة يشتبه في إصابتها بفيروس كورونا، ومن ثم نقله على أقرب مستشفى عزل لتلقي العلاج اللازم، مؤكدا أن الشركة انتهت تماما من جميع الاستعدادات النهائية لبدء العام الدراسي الجديد، موضحا أن قطارات المترو تقل نحو مليون راكب يوميا.

وأشار عبدالهادي، لـ"الوطن"، إلى أن عمال النظافة بالمترو يقومون يوميا بتنفيذ جميع الإجراءات الاحترازية، لمواجهة فيروس كورونا، من حيث تعقيم القطارات، وتطهير المحطات ومكاتب الإداريين وصرافي التذاكر، مشددا على ضرورة ارتداء جموع الركاب للكمامات الطبية، لمنع انتشار فيروس كورونا، موضحا أن الشركة تعقد ندوات بصفة مستمرة مع العاملين لمعرفتهم بطريقة مجابهة الفيروس، دون أن يتعرض أى عامل لخطر العدوى بكورونا.