ضحايا مدرب الإسكواش: هتك عرض إحدانا وهددها إن أخبرت أهلها

باشرت النيابة العامة التحقيقات، في واقعة اتهام مدرب اسكواش بأحد الأندية الرياضية، بهتك عرض 3 فتيات، بعدما تقدمن ببلاغ ضده، حيث أمر المستشار حمادة الصاوي النائب العام، بإحالته لمحكمة الجنايات.

وشهد المجني عليهن، خلال التحقيقات، بأن المدرب المتهم تعدى على إحداهن بالضرب، وكمم فاهها للحيلولة دون مقاومتها أثناء تعديه عليها، وهددها بالتشهير بها إذا ما أخبرت ذويها بما فعل، فامتثلت لتهديده.

وأوضح المجني عليهن، أنهن آثرن عدم الإبلاغ عنه خجلا مما تعرضن له في أول الأمر، ثم قدمن بلاغهن لاحقا بعد أن ذاع أمره بمواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

وقال بيان صادر عن مكتب النائب العام، إنه أمر بإحالة المتهم لمحكمة الجنايات، باتهامات هتك عرض 3 فتيات بالقوة والتهديد بمباغتتهن وملامسة مواطن عفتهن، وهن لم يبلغن الـ 18 سنة ميلادية.

وأضاف البيان، أن النيابة العامة تلقت كتابًا من المجلس القومي للمرأة يتضمن إبلاغ الفتيات عن هتك المدرب المذكور عرضهن والتحرش بهن بأماكن مختلفة.

وأقر المتهم بتحقيقات النيابة العامة، بهتكه عرض إحدى الفتيات الثلاث أكثر من مرة منكرا تعديه على الفتاتين الأخريين، بينما أكدت تحريات الشرطة صحة واقعة تعديه على ثلاثتهن بالقوة مستغلا ضعفهن وصغر أعمارهن.