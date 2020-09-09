التحقيقات: مدرب الإسكواش باغت المجني عليهن ولامس مواطن عفتهن

أفادت التحقيقات التى أجرتها النيابة العامة، في قضية هتك عرض 3 فتيات لم يبلغن الـ18 من عمرهن، على يد مدرب إسكواش بأحد الأندية، أن المتهم باغتهن ولامس مواطن عفتهن.

وقال بيان صادر عن مكتب النائب العام، إن المجنى عليهن آثرن عدم الإبلاغ عنه خجلًا مما تعرضن له في أول الأمر، ثم قدمن بلاغهن لاحقًا، بعد أن ذاع أمره بمواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

وأحال النائب العام، المدرب المتهم لمحكمة الجنايات، ونسبت له النيابة ارتكاب جرائم هتك عرض 3 فتيات بالقوة والتهديد؛ وهن لم يبلغن 18 سنة ميلادية.

واعترف المتهم، في التحقيقات، بهتك عرض إحداهن أكثر من مرة، بينما أنكر ارتكاب ذلك مع الأخريين، فيما أكدت تحريات الشرطة ارتكابه الوقائع الثلاث.