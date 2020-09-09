تحقيقات النيابة: "مدرب الإسكواش" اعترف بهتك عرض فتاة أكثر من مرة

اعترف مدرب إسكواش بأحد الأندية الرياضية، بارتكابه جريمة هتك عرض فتاة أكثر من مرة، بعدما تقدمت ببلاغ ضده مع فتاتين أخريين، حسبما ورد ببيان صدر من مكتب النائب العام، منذ قليل.

وأضاف البيان أن تحريات الشرطة أكدت ارتكاب المتهم واقعة هتك عرض الفتاة و2 أخريين، وأثبتت التحقيقات أنهن لم يبلغن الـ18 سنة.

وشرح البيان الوقائع التى ارتكبها المتهم، حيث هتك عرض 3 فتيات بالقوة والتهديد؛ بمباغتتهن وملامسة مواطن عفتهن، واستمعت النيابة للمجني عليهن، وشهدن أنه تعدى على إحداهن بالضرب، وكمم فمها للحيلولة دون مقاومتها أثناء تعديه عليها، وهددها بالتشهير بها إذا ما أخبرت ذويها بما فعل، فامتثلت لتهديده.

وأكدت الفتيات أنهن آثرن عدم الإبلاغ عنه خجلاً مما تعرضن له في أول الأمر، ثم قدمن ببلاغهن لاحقا بعد أن ذاع أمره بمواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

وأمرت النيابة العامة بضبط المتهم لاستجوابه، الذي أقر بتحقيقات النيابة العامة بهتكه عرض إحدى الفتيات أكثر من مرة، وأنكر تعديه على الفتاتين الأخريين، بينما أكدت تحريات الشرطة صحة واقعة تعديه على ثلاثتهن بالقوة، مستغلًا ضعفهن وصغر أعمارهن.