أماكن شاغرة لطلاب المرحلة الثالثة الشعبة العلمي.. تعرف عليها

تعلن وزارة التعليم العالى والبحث العلمي، اليوم، نتيجة المرحلة الثانية تنسيق 2020، على أن يتم إتاحتها للطلاب عبر الموقع الإلكتروني للتنسيق خلال دقائق من إعلانها، وذلك بعد أن أغلق الموقع الإلكتروني لتسجيل الرغبات مساء الأحد الماضي، باب التسجيل لطلاب المرحلة.

وأكد مصدر مسئول بوزارة التعليم العالي أن مرحلة تقليل الاغتراب والتحويلات ستنطلق خلال 72 ساعة من إعلان نتيجة المرحلة الثانية، وذلك في ضوء النسبة المقررة من المجلس الأعلى للجامعات 10 % من إجمالي عدد الطلاب.

وأضاف أن المرحلة الثالثة للتنسيق وكذلك تنسيق طلاب الدبلومات الفنية، ستنطلق عقب الانتهاء من مرحلة تقليل الاغتراب، مؤكدًا أن هناك مرحلة تقليل اغتراب أيضا لطلاب المرحلة الثالثة والدبلومات الفنية بعد الانتهاء من تسجيل رغباتهم.

مرحلة تقليل الاغتراب خلال 72 من إعلان نتيجة المرحلة الثانية

وكشف أن هناك أماكن كثيرة شاغرة لطلاب المرحلة الثالثة الشعبة العلمي، بكليات الحقوق والتربية الفنية والتربية الرياضية والتربية النوعية و الخدمة الاجتماعية والمعاهد التعليمية المختلفة، وبالنسبة للشعبة الأدبية فستكون هناك أماكن متاحة بعدد من كليات التربية الرياضية والمعاهد التعليمية المختلفة .

وانطلقت الثلاثاء قبل الماضي، أعمال المرحلة الثانية لتنسيق الجامعات، بحد أدنى 317.5 درجة بنسبة 77.40% لـ"العلمي"، بعدد 194 ألفاً و448 طالباً، و278 درجة بنسبة 67.80% لـ«الأدبى» بعدد 60 ألفاً و64 طالباً، بإجمالى 254 ألفاً و512 طالباً للمرحلة، وذلك عبر الموقع الإلكترونى للتنسيق، لتسجيل الرغبات 2020.

وفي السياق ذاته، قال الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، إن الجامعة تتوسع في العلاج المجاني وتدرس تحويل الفرنساوي إلى وحدة للعلاج الاقتصادي والمجاني، مؤكدًا أن تحويل مستشفى الفرنساوي إلى نظام جديد يعني تحويله من مستشفى لا يقبل المرضى بالمجان إلى السماح بالعلاج المجاني بجوار العلاج الاقتصادي، والمساهمة في تقليل قوائم الانتظار والمشاركة في التأمين الصحي.

وأوضح رئيس جامعة القاهرة أنه جارِ دراسة تحويل الوحدات ذات الطابع الخاص إلى نظام جديد يسمح بتقديم الخدمات المجانية، وتقليل قوائم الانتظار في إطار سياسة الجامعة بتقديم المستشفيات الجامعية خدمة طبية مجانية عالية الجودة للمصريين، وفي إطار التزام القصر العيني بتقديم خدماته المجانية لجميع المرضى.