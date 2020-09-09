رابط نتيجة المرحلة الثانية للتنسيق قبل ساعات من إعلانها

تبدأ وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، غدا الخميس، إعلان نتيجة المرحلة الثانية تنسيق 2020، على أن يتم إتاحتها للطلاب عبر الموقع الإلكتروني للتنسيق خلال دقائق من إعلانها عبر الرابط التالي: https://tansik.egypt.gov.eg/application/ .

وكان السيد عطا المشرف العام على قطاع التنسيق، ورئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي و البحث العلمي، أكد أن الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي، سيعلن نتيجة المرحلة بالمبنى الجديد لوزارة التعليم العالي ومجمع التعليم الخاص المجاور لجامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية.

وتابع رئيس قطاع التعليم، أن غرفة العمليات المركزية المكلفة بمتابعة أعمال التنسيق، لم ترصد أي شكاوى بشأن أعمال التسجيل للرغبات عبر الموقع الإلكتروني للتنسيق 2020، وكذلك الإجراءات المتبعة بمعامل التنسيق المنتشرة بالجامعات المختلفة، وسيتم إتاحة النتيجة عبر الموقع الإلكتروني للتنسيق بعد إعلانها بدقائق.

وانطلقت الثلاثاء قبل الماضي، أعمال المرحلة الثانية لتنسيق الجامعات، بحد أدنى 317.5 درجة بنسبة 77.40% لـ«العلمي»، بعدد 194 ألفاً و448 طالباً، و278 درجة بنسبة 67.80% لـ«الأدبي» بعدد 60 ألفاً و64 طالباً، بإجمالي 254 ألفاً و512 طالباً للمرحلة، وذلك عبر الموقع الإلكتروني للتنسيق، لتسجيل الرغبات 2020.

وأجرى الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الاثنين الماضي، زيارة تفقدية لمبنى وزارة التعليم العالي ومجمع التعليم الخاص المجاور لجامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية، برفقة الدكتور محمد الطيب مساعد الوزير للشؤون الفنية، وأحمد الشيخ القائم بأعمال رئيس قطاع التنمية والخدمات بالوزارة.

ووجه عبدالغفار، بسرعة الانتهاء من كل الأمور الفنية المتعلقة بمبنى وزارة التعليم العالي ومجمع التعليم الخاص، ليصبح جاهزًا لاستقبال الطلاب وأولياء الأمور قبل بداية العام الجامعي الجديد.

ويهدف إنشاء المبنى الجديد إلى توفير مكان مميكن لتقديم خدمة مميزة للطلاب ولتسهيل الإجراءات الإدارية لهم، إضافة إلى استخدام التكنولوجيا الحديثة، وذلك في إطار سعي وزارة التعليم العالي والبحث العلمي للارتقاء بالمنظومة الإدارية والخدمية المقدمة لطلاب المرحلة الجامعية، علما بأنه بافتتاح المبنى الجديد ستطلق الوزارة مجموعة من الخدمات الإدارية الإلكترونية تختص بشؤون المعاهد والجامعات الخاصة وفروع الجامعات الأجنبية في مصر، إضافة للجامعات الأهلية.