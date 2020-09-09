إعلان نتيجة المرحلة الثانية تنسيق 2020 عبر الموقع الإلكتروني غدا

تعلن وزارة التعليم العالى والبحث العلمي، غدا، نتيجة المرحلة الثانية تنسيق 2020، على أن يتم إتاحتها للطلاب عبر الموقع الإلكتروني للتنسيق خلال دقائق من إعلانها، وذلك بعد أن أغلق الموقع الإلكتروني لتسجيل الرغبات مساء الأحد الماضي، باب التسجيل لطلاب المرحلة.

وأكد السيد عطا المشرف العام على قطاع التنسيق، ورئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي، سيعلن نتيجة المرحلة بالمبنى الجديد لوزارة التعليم العالي ومجمع التعليم الخاص المجاور لجامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية.

وتابع رئيس قطاع التعليم، أن غرفة العمليات المركزية المكلفة بمتابعة أعمال التنسيق، لم ترصد أي شكاوى بشأن أعمال التسجيل للرغبات عبر الموقع الإلكتروني للتنسيق 2020، وكذلك الإجراءات المتبعة بمعامل التنسيق المنتشرة بالجامعات المختلفة.

إتاحة النتيجة عبر الموقع الإلكتروني للتنسيق بعد إعلانها بدقائق

وانطلقت الثلاثاء قبل الماضي، أعمال المرحلة الثانية لتنسيق الجامعات، بحد أدنى 317.5 درجة بنسبة 77.40% لـ"العلمي"، بعدد 194 ألفاً و448 طالباً، و278 درجة بنسبة 67.80% لـ«الأدبى» بعدد 60 ألفاً و64 طالباً، بإجمالى 254 ألفاً و512 طالباً للمرحلة، وذلك عبر الموقع الإلكترونى للتنسيق، لتسجيل الرغبات 2020.

من جانبه أعلن الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، بدء تفعيل الكشف الطبى على الطلاب الجدد الحاصلين على الثانوية العامة والملتحقين بكليات الجامعة للعام الجامعى الجديد 2020/ 2021، اعتباراً من 14 سبتمبر الحالى حتى 24 أكتوبر مع تقسيم طلاب الكليات ذات الأعداد الكبيرة على مجموعات لتجنّب الزحام والتكدس، والالتزام بالتباعد الاجتماعى، وفقاً للإجراءات الاحترازية التى تتبعها الجامعة.

وقال «الخشت» إن على الطلاب الجدد الدخول على الموقع الإلكترونى المخصّص للكشف الطبى وتسجيل بياناتهم، ومعرفة الأوراق المطلوب إحضارها معهم فى اليوم المخصّص لهم، وسداد 20 جنيهاً رسوم الكشف الطبى فى أحد منافذ فورى للطلاب (انتظام أو انتساب)، ومبلغ 150 جنيهاً (لطلاب الساعات المعتمدة)، ومبلغ 300 جنيه (للطلاب المقبولين بكلية التمريض).وأضاف رئيس الجامعة أن الكشف الطبى يتم بمقر مستشفى الطلبة فى ميدان الجيزة، من الساعة 9:30 صباحاً وحتى 11:30 ظهراً للطالبات، ومن 11:30 ظهراً وحتى 1:30 ظهراً للطلبة.