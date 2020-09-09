جامعة سوهاج تشارك فى ملتقى التوظيف الافتراضي الأول للجامعات المصرية

أعلن الدكتور أحمد عزيز، رئيس جامعة سوهاج، عن مشاركة مركز التطوير المهني بالجامعة فى الملتقى التوظيفي الإفتراضي الأول للجامعات المصرية، تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمي، وبدعم من رؤساء عشر جامعات، يوم الإثنين الموافق ٢٨ سبتمبر ٢٠٢٠.

وأوضح "عزيز" في تصريح صحفي، اليوم، أن مشاركة الجامعة بالملتقي تأتي تنفيذاً لرؤيتها لخدمة الطلاب والخريجين، بهدف بناء علاقات فاعلة بين خريجى الجامعة وعالم قطاع الأعمال، وتوفير العديد من فرص العمل، بالإضافة إلى الفرص التدريبية، كما أنه يمثل خطوة هامة للتغلب على الظروف الإستثنائية والأزمة العالمية التي يمر بها العالم في ظل فيروس كورونا.

وأكد أن الجامعة لا تؤهل الطلاب أكاديمياً ومهنياً فقط بل تساعدهم في الوصول لفرص العمل مما سيكون له أثرًا إيجابيًا على الاقتصاد ويساهم فى تحقيق أهداف ومحاور التنمية المستدامة ورؤية مصر2030 ، لخلق الوظائف وتمكين الشباب.

وقال الدكتور سيد جبريل، مدير المركز، إن ملتقى التوظيف الافتراضي لمراكز التطوير المهني UCCD 2020 هو أول ملتقى توظيفي للجامعات المصرية الحكومية، يحضره نخبة من أصحاب الأعمال ونحو 4000 من الطلاب والخريجين من عشر جامعات مصرية.

وأشار "جبريل" إلي أن هذا الحدث الافتراضي الهدف منه توظيف خريجي الجامعات المصرية من دفعات ٢٠١٧ وحتي دفعة عام ٢٠٢٠ و إتاحة فرص تدريبية لخريجي ٢٠٢١، موضحًا أن الملتقى سيكون بمثابة فرصة للقاء بين أصحاب الأعمال وخريجي الجامعات فى بيئة إفتراضية، ويستخدمون غرف التواصل (chat rooms) والاجتماعات عن بعد (teleconferencin) والبث عبر الإنترنت (webcasts) والندوات الافتراضية (webinars) او البريد الإلكترونى لتبادل المعلومات حول الوظائف المتوفرة، حيث يقوم الباحثون عن الوظائف وطلاب السنوات النهائية والخريجون الجدد بتحميل سيرتهم الذاتية وتصفح أجنحة الشركات والتواصل المباشر مع ممثل الشركات.

وأضاف مدير المركز أن مشروع المراكز الجامعية للتطويرالمهني، يهدف إلى سد الفجوة بين التعليم الجامعي واحتياجات سوق العمل والصناعة، وأنشأ حتى الآن 15 مركزاً في عشر جامعات حكومية بالتعاون مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية والدعم الفني من الجامعة المريكية بالقاهرة.

جدير بالذكر أن الملتقى سيضم عددًا من الشركات الكبرى والعالمية متعددة الجنسيات، تضم الصناعات الغذائية، والدوائية والتجميلية، والأوراق المالية، والإنشاء والتعمير، والطاقة، والنقل، وغيرها.