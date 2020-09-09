غدا.. سميرة سعيد تطرح أغنيتها الجديدة "قط وفأر"

أعلنت الفنانة سميرة سعيد، عن طرح أغنيتها الجديدة والتي تحمل اسم "قط وفأر" غدًا الخميس.

وقالت سميرة سعيد، عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام"، وهى تظهر بلوك جديد، مصحوبة بتعليق: انتظروا "قط وفأر" غدًا.

أغنية "قط وفأر"، من كلمات الشاعر عبدالحميد الحباك، وألحان إيهاب عبدالواحد، وتوزيع محمد النابلسي.

ومن المقرر أن تحيي النجمة سميرة سعيد، أولى حفلاتها الـ "أونلاين" غدا الخميس، في تمام الساعة الثامنة والنصف مساء، برعاية تطبيق التيك توك ومن تنظيم شركة هاي ويف.

وتقدم سميرة سعيد أغنية "قط وفار" لأول مرة في الحفل، بمجموعة من أروع أغنياتها الشهيرة، خصوصًا وأن الحفل هو الأول لسميرة منذ أكثر من 7 أشهر.