شيماء عبدالإله: مؤتمر صحفي مساء اليوم حول متابعة انتخابات الشيوخ

قالت الدكتورة شيماء عبدالإله المتحدث الرسمي باسم تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن غرفة عمليات التنسيقية منعقدة منذ أمس الثلاثاء، لمتابعة جولة إعادة انتخابات مجلس الشيوخ 2020، والتي تجرى في 14 محافظة، من خلال متابعي التنسيقية.

وأكدت عبدالإله، خلال كلمتها في المؤتمر الصحفي لتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إنه يتم إصدار تقارير حول سير العملية الانتخابية لغرفة العمليات، والتي تستعرض فيه سير العملية الانتخابية.

وأشارت إلى أنه سيتم عقد مؤتمر ختامي بعد غلق عملية التصويت، مساء اليوم، مضيفة أنه يتم استخدام وسائل التواصل الحديثة عبر طريق تقنية «زووم»، و يأتي ذلك لمواكبة وسائل التواصل الحديثة.