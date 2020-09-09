وزيرة الصحة تستقبل في الخرطوم المساعدات المصرية للسودان

استقبلت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، خلال زيارتها للسودان، اليوم، على رأس وفد من البعثة الطبية المصرية، طائرتي مساعدات طبية إضافية ضمن الجسر الجوي المصري لتقديم المساعدات للشعب السوداني، لمواجهة آثار الفيضان، بمرافقة الدكتور أسامة عبدالرحيم، وزير الصحة السوداني.

وتفقَّدت "زايد"، خلال زيارتها للسودان، مع الوفد الطبي المصري، الذى يضم 20 طبيباً وممرضاً ومسعفاً وفرق من الطب الوقائي، منطقة من أكثر المناطق المتضررة من السيول فى الخرطوم، منوهةً إلى أن الوفد الطبي سيُقسم إلى 4 فرق وسيتم توزيعها على 4 مناطق مختلفة، لتقديم الخدمات الطبية، وأن جسر المساعدات سيمتد حتى زوال المحنة.

واصطحب وزير الصحة السوداني "زايد" في جولة تفقدية لمخازن التموين الطبي، وتفقدت الوزيرة شحنات المساعدات التى وصلت على مدار اليومين الماضيين، وشملت مساعدات إغاثية ومستلزمات طبية، وأدوية ومستلزمات جراحية.

ونقلت "زايد" رسالة تضامن وأخوة وإعزاز من الرئيس عبدالفتاح السيسي لشعب وحكومة السودان.

وأكدت تلبية مصر لقائمة الاحتياجات العاجلة، واستقدام المرضى ذوي الحالات الحرجة للعلاج بها، وعلاج ربع مليون سوداني ضمن مبادرة "السيسى" لعلاج مليون أفريقى من "فيروس سى"، وتوفير المنح الدراسية للفرق الطبية السودانية بالزمالة المصرية.

وأوضحت "زايد" أن مصر تعمل على مساعدة الحكومة السودانية في إصلاح صحي كبير.

بينما أعرب وزير الصحة السوداني، الدكتور أسامة عبدالرحيم، عن شكره للرئيس السيسي، على تجاوبه الكبير مع السودان فى هذه الظروف، ما يمثل فرصة لتوطيد العلاقات بين البلدين، حكومةً وشعباً.

وقال إن الدعم المصرى الذى وصل إلى السودان عكس الاستجابة العاجلة من الحكومة المصرية لحالة الطوارئ التى يمر بها بلده، مشيراً إلى أن وزيرة الصحة أول وأكبر مسئول سياسى يصل السودان بعد إعلان مجلس الأمن والدفاع حالة الطوارئ.