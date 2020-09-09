١٠ توجيهات للمحافظين للتيسير على المواطن في التصالح .. تعرف عليها

وجه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، الوحدات المحلية والمدن بالتيسير على المواطنين فى التصالح بشأن مخالفات البناء وإزالة أي عراقيل على الفور خلال الفترة الراهنة، والقضاء على أي شكاوى ترد من الراغبين في التصالح على مخالفات البناء.

رصدت "الوطن" أبرز تعليمات وتوجيهات وزارة التنمية المحلية للمحافظات والوحدات المحلية بشأن التصالح في مخالفات البناء وأبرزها:

- استلام أي أوراق للتصالح ولو ورقة واحدة على أن تستكمل الأوراق فيما بعد.

- مهلة شهرين للراغبين في التصالح لاستكمال الأوراق المطلوبة.

- تنفيذ تكليفات رئيس الوزراء والتعميم على كافة الوحدات المحلية التنفيذية.

-متابعة التنفيذ على الأرض لتحفيز المواطنين والتيسير عليهم.

- إبلاغ كل الجهات بوقف أي إجراء حيال المخالفة المقدم بشأنها التصالح.

- التشديد على المحافظين بمراجعة قيم التصالح مع اللجان، وخفضها حسب الوضع.

-عدم إزالة أي عقار أهل بالسكان.

- عدم إزالة أي مخالفة إلا إذا كانت خارج نطاق المصالحة.

-الاكتفاء برسم هندسي للعقار من مهندس نقابي، دون اللجوء للنقابة.

- عدم اشتراط تقديم التقرير الهندسي إلا فى حالة وجود عيوب بالعقار.

تخفيض قيمة التصالح في مخالفات البناء لـ25%

فيما كشف مصدر بمحافظة القاهرة أن كل نواب المحافظين وضعوا تصورا وفق طلبات المواطنين ومراعاة البعد الاجتماعي، بشأن قيمة التصالح، وذلك تيسيرا على المواطنين.

وأضاف المصدر في تصريحات لـ"الوطن"، أن هناك 9 أحياء شملهم قرار التخفيض، ومن المنتظر صدور قرار من محافظ القاهرة بهذا الشأن.

ولفت إلى أن التخفيضات تصل نسبتها لـ25% في المرج وعين شمس والمطرية ومصر الجديدة والنزهة وشرق مدينة نصر وغرب مدينة نصر والسلام أول والسلام ثان.

وأكد أن الدولة تعمل جاهدة لتوفير حياة كريمة للمواطنين والقضاء على العشوائيات ونقل سكانها إلى مشروعات الإسكان الجديدة سواء في الأسمرات أو المحروسة وغيرهم، كما أن مجهودات الدولة في نقل سكان العشوائيات إلى مساكن آدمية تليق بالإنسان المصري لا ينكرها إلا جاحد.