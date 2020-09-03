مسؤول بـ"القابضة لمياه الشرب" يكشف مخاطر ومساوئ البناء المخالف

قال وليد عابدين، المتحدث باسم شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقاهرة والجيزة، إن أي عمل غير مُخطط محكوم عليه بالفشل مسبقًا، وهذا بالإسقاط على مخالفات البناء والتعدي على الأراضي الزراعية، كما أن استمرار المباني المخالفة سيؤدي إلى حدوث انقطاعات للمياه، بالإضافة إلى ترشحات للمياه الخاصة بالصرف الصحي في الشارع نظرًا لقوة الضغط على شبكات الصرف الصحي.

وأضاف "عابدين"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "مانشيت"، الذي يُعرض على شاشة "extra news"، أن كل منطقة يتم فيها التخطيط لشبكات المياه وقوة الضخ، وكذلك عدد وحدات الضخ على عدد السكان وعدد المباني، وبالتالي فإن التعدي والبناء غير المرخص يربك العملية بأكملها، بالإضافة إلى أخذ من حصة المياه المخصصة للسكان الأصليين.

وأشار المتحدث باسم شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقاهرة والجيزة، إلى أنه بالتعدي على الأراضي الزراعية لا يحصل المواطن على خدمة جيدة بالإضافة إلى إرباك الخدمات المُقدمة للعميل الأساسي، فالبناء غير المنظم يؤدي لضغط على شبكات الصرف الصحي التي تعمل بقوة استيعابية محددة، حيث إن البناء المخالف يُحدث خللًا في منظومة المياه والصرف الصحي.