دليل العلاج من الإدمان.. العناوين وطرق العلاج والخدمات المقدمة للمرضى

تبدأ إجراءات علاج مرضى الإدمان بالمركز المتخصص، من خلال الاتصال بالخط الساخن، ثم التحويل إلى أقرب مستشفى شريكة مع المركز لتلقي العلاج، حيث يتم استقبال الحالات المحولة من الخط الساخن بناءً على قائمة بأسماء المرضى الذين تم تسجيل أسمائهم قبل ذهابهم إلى المستشفى، وتتم ضوابط العمل كالتالى:

- تبدأ جلسة الأخصائى النفسى بالخط الساخن بإجراء مقابلات مع المرضى، وملء استمارة الخط الساخن والقيام بإجراء مجموعة من الاختبارات والمقاييس النفسية تمهيداً لإعداد تقرير إكلينيكى عن الحالة (المرضى الجدد).

- يعقب جلسة الأخصائى، جلسة مع الطبيب المعالج، حيث يقوم بالكشف على المرضى، وعمل جلسات تحفيزية لهم ثم إعداد تقرير يتضمن تقييم إكلينيكى عن كل حالة.

- يتابع الطبيب المعالج والأخصائى الحالات، وفى نهاية اليوم يتم تحديد المرضى الذين سيتم علاجهم بالقسم الداخلى بالمستشفى وفقاً للمعايير المتبعة لاختيارهم بموجب خطاب تحويل صادر من صندوق مكافحة وعلاج الإدمان.

- يقوم أخصائي الخط الساخن بالمستشفيات بمتابعة الإجراءات التى يحتاجها المرضى إلى أن يتم الانتهاء من الكشف فى العيادات الخارجية أو الحجز الداخلى.

- الخدمات العلاجية التى تقدم من خلال الخط الساخن تتضمن:

1- علاج طبي ويشتمل على:

أ- علاج أعراض الانسحاب (تطهير الجسم من السموم).

ب- علاج طبي يعالج الأمراض الجسمية المرتبطة بالتعاطى.

2- علاج نفسى ويشتمل على:

علاج نفسى فردي، علاج نفسى جمعي، مقابلات دافعية، علاج تبصيري، علاج نفسى سلوكي معرفي، يتم من خلاله توظيف وإيجاد الإيجابية وتدريب المرضى على تعديل أفكارهم تجاه تعاطى المخدرات واستعادة ثقتهم في أنفسهم، وتصحيح صورة الذات، وتقييم القدرات الحقيقية، وتعلم سلوكيات أخرى، وذلك بالمستشفيات التالية:

مستشفى المنيا للصحة النفسية بالمنيا

مركز العزيمة بالمنيا

مستشفى أسيوط للصحة النفسية بأسيوط

مستشفى بورسعيد للصحة النفسية

مستشفى المنصورة الجامعى بالدقهلية

مستشفى المعمورة للطب النفسى بالإسكندرية

واحة الأمل "كاريتاس" بالإسكندرية

المركز الوطنى لعلاج الفيروسات بالإسماعيلية

مستشفى العزازى بالشرقية

مستشفى طنطا للصحة النفسية

مستشفى شبراقاص بالغربية

مستشفى بنها للحة النفسية بالقليوبية

مستشفى الخانكة للصحة النفسية بالقليوبية

مستشفى شبين الكوم للصحة النفسية بالمنوفية

مستشفى قصر العينى بالجيزة

مستشفى القوات المسلحة بالمعادى

العباسية للصحة النفسية حلوان للصحة النفسية

مصر الجديدة للصحة النفسية

مستشفى الحسين الجامعى بمحافظة القاهرة

مستشفى أسوان للصحة النفسية

مركز العزيمة بمطروح.