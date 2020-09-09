افتتاح مجمع العنايات المركزة بجامعة المنصورة عبر "الفيديو كونفرانس"

افتتح الدكتور خالد عبد العفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، مجمع العنايات المركزة بجامعة المنصورة، اليوم، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، ويضم المجمع 3 طوابق بسعة 50 سريرًا للعناية عبارة عن (15 سرير عناية متوسطة، و35 سرير عناية مركزة مزودة بأجهزة تنفس صناعي)، بتكلفة إجمالية بلغت 52 مليون جنيه.

واستمع الوزير لشرح تفصيلي عن المبنى من الدكتور أشرف عبد الباسط، رئيس الجامعة، وقدم شرحًا عن المشروع، وأهميته لعلاج مرضى فيروس كورونا، وإدارته بواسطه فريق علمي من تخصصات مكافحة العدوى والعناية المركزة والأمراض الصدرية.

وقال رئيس جامعة المنصورة، إن المبنى مصمم بطريقة تسمح باستخدامه كمبنى عزل لتصميمه وفقا لأحدث المعايير القياسية لمكافحة العدوى، حيث تم تجهيز المجمع بالكامل بحوائط PVC وفينيل الأرضيات وكافة الدهانات والخامات المستخدمة من مواد مضادة للبكتيريا.

وأضاف أنه سيتم ضم الأدوار المتبقية من المبنى ليصبح أكبر مجمع للعنايات المركزة في المنطقة مساهمة من جامعة المنصورة في حل مشكلة نقص أسرة العناية المركزة.

وقدمت الدكتورة هبة الدجلة، أستاذ العناية المركزة، شرحًا من طرقة الدور الخامس بفتح الباب الإلكتروني ثم الدخول للغرفة شارحة نقاط تميز المبنى في مكافحة العدوى.

واستعرض الدكتور عمرو ياسين، أستاذ العناية المركزة والتخدير، تكامل الخدمة الطبية بين التخصصات المختلفة، وأكد الدكتور تامر الحديدي أستاذ الأمراض الصدرية، تميز المبنى في تقديم الخدمة الطبية لمرضى الكوفيد 19 من حيث اتباع البروتوكولات العلاجية المقررة من وزارة التعليم العالي، وقدرة المبنى على التعامل مع كافة المضاعفات التي تحدث.

وقدم الوزير الشكر لكل من ساهم في إنهاء المبنى، مشيدًا بالجهود التي تبذلها الجامعة للمشاركة في رفع المعاناة عن المواطنين وعلاج مرضى كورونا.

حضر الافتتاح الدكتورة نسرين عمر عميد كلية الطب بالجامعة، والدكتور محمد عبد العظيم عميد كلية الهندسة بالجامعة، والدكتور محمد حجازي المدير التنفيذي للمستشفيات والمراكز الطبية المتخصصة، والدكتور الشعراوي كمال مدير مستشفى الجامعة والدكتور وائل زكريا نائب مدير المستشفى، والدكتور خالد الطوخى نائب مدير المستشفى، الدكتور عمرو ياسين، منسق لجنة إدارة أزمة الكورونا.

وأعضاء لجنة إدارة أزمة الكورونا كل من الدكتورة أمل رشاد، والدكتور عاصم هويدي، والدكتورة هبه دجلة، والدكتورة نرمين أبو الخير

ومن إدارة مستشفى العزل: الدكتور عمرو سمير مدير مستشفى العزل، والدكتور محمد مجدى حمودة نائب المدير، والدكتورة مروة عمر المدير الإداري لمجمع العنايات المركزة.