جامعة المنصورة تتقدم للمركز الثاني بمؤشر "نيتشر"

أعلن قطاع الدراسات العليا والبحوث بجامعة المنصورة، برئاسة الدكتور أشرف حافظ، نائب رئيس الجامعة، أن مؤشر نيتشر لعام 2020 (Nature Index 2020 Annual Tables) وضع الجامعة في المركز الثاني على مستوى مصر، في الجداول السنوية الخاصة به.

وبحسب بيان قطاع الدراسات العليا، فإن مصر هي أكبر مساهم في حصة الأبحاث بين دول شمال أفريقيا، وثاني أكبر مساهم بين دول أفريقيا، وثالث أكبر مساهم بين الدول العربية، وأنها تحقق نموا متواصلا لحصتها البحثية للعام الثالث على التوالي.

وضمت الجداول السنوية لمؤشر نيتشر لهذا العام 19 دولة عربية، وهي القائمة الأطول منذ 3 سنوات، وحصلت جامعة المنصورة على المركز الثاني في ترتيب المؤسسات الأكاديمية في مصر.

وفي هذا السياق، قال ديفيد سوينبانكس، مؤسس مؤشر نيتشر إن جامعة المنصورة حققت نموا كبيرا، حيث قفزت من المركز التاسع إلى المركز الثاني مع زيادة بنسبة 165% في حصتها البحثية المعدلة.

وأشار سوينبانكس إلى أن هذا الترتيب جاء بناء على 16 مقالا بحثيا، وهو عدد صغير نسبيا لكنه يساوي ضعف عدد مقالات الجامعة للعام الماضي.

ويتضمن الجدول التالي تعداد جميع مخرجات البحوث الخاصة بجامعة المنصورة، والتي تم نشرها في الفترة من 1 يوليو 2019 إلى 30 يونيو 2020، والتي يتتبعها مؤشر نيتشر.