التفاصيل الكاملة لـ"شهادة ميلاد العقار" بعد التصالح في مخالفات البناء

برز خلال مؤتمر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء اليوم للحديث عن قانون التصالح في مخالفات البناء، التأكيد أن أي عقار يدخل مظلة الدولة بالتصالح، تُكتب له شهادة ميلاد، فماذا يقصد رئيس الوزراء بشهادة الميلاد؟.

يقول الدكتور رأفت شميس، رئيس جهاز التفتيش الفنى للمتابعة على أعمال البناء بوزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية، لـ"الوطن"، إن المقصود بشهادة ميلاد عقار سواء وحدة سكنية أو عقار كامل، أنه بعد التصالح سيكون العقار أو الوحدة لها كيان قانوني، يستطيع مالكها تسجيل العقار مثلا في الشهر العقاري، والتعامل عليه سواء بالبيع لاحقًا.

وتابع شميس: "شهادة ميلاد تعني توصيل المرافق بشكل قانوني، عداد مياه وكهرباء رسمي، يعني قيمة العقار نفسه تزيد، يعني أمان للساكن أنه عايش في بيت مؤمن قانونيًا".

"شعراوي" يوجه المحافظين بمراعاة البعد الاجتماعي خلال تلقي طلبات التصالح

قال الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، أن هناك توجيهات واتصالات من اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، مع المحافظين، داعيا إياهم إلى ضرورة مراعاة البعد الاجتماعي في التصالح على مخالفات البناء.

وأضاف قاسم لـ" الوطن"، أن بعض المحافظات تدرس أوضاع المناطق بها، وتعيد النظر في قيمة التصالح، لافتا إلى أن محافظة الإسكندرية خفضت قيمة التصالح 25%، وهناك محافظات أخرى أعادت النظر في قيمة التصالح، وخفضت الأسعار مثل القاهرة وأسوان والغربية والبحيرة.

الجهات المختصة بالتصالح

كما حدد قانون التصالح في مخالفات البناء رقم 17 لسنة 2019 والمعدل بالقرار رقم 1 لسنة 2020، الجهات الإدارية المختصة التي يقدم لها طلب التصالح وهى الوحدات المحلية، وجهاز المدينة بالنسبة للمجتمعات العمرانية الجديدة والهيئة العامة للتنمية السياحية والهيئة العامة للتنمية الصناعية.