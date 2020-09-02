فيديو.. سوسن بدر عن ظهورها بشخصية فرعونية: تحويل لوحة لشخصية حقيقية

ظهرت الفنانة سوسن بدر، في آخر جلست تصوير لها بالشخصية الفرعونية للمرة الثانية، وحققت الصور نجاحا كبيرا، وتداولها عدد كبير من جمهور ومحبي الفنانة.

وأوضحت "سوسن"، أنها لم تكن تنوي هي أو فريق العمل أن يقوموا بجلسة تصوير ثانية بالشخصية الفرعونية بعد المرة الأولى، التي تم تصويرها بالمتحف وحققت نجاحا كبيرا.

وأوضحت "سوسن"، خلال برنامج "ET بالعربي"، أن الفكرة الجديدة لتقديم مجموعة الصور للمرة الثانية، التي تم تنفيذها لصالح مجلة Elle العربية، كانت محاول لإعادة إحياء لوحات الفنان التشكيلي علاء أبو الحمد، للمرة الأولى، التي من خلالها تم عكس المسار المتبع في الرسم، وبدلا من أن يرسم الفنان موديل أمامه، تم تحويل اللوحة إلى شخصية حقيقية، وتم تصويرها.