المجمع الطبي للقوات المسلحة بالمعادي ينظم ورشة عمل للانضمام لـ"التأمين الشامل"

نشر العميد تامر الرفاعي، المتحدث العسكري باسم القوات المسلحة المصرية، بيانًا على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، أكد فيه أن المجمع الطبى للقوات المسلحة بالمعادي نظم ورشة عمل لستعداداً للانضمام لمنظومة التأمين الصحي الشامل.

ونظم المجمع الطبي للقوات المسلحة بالمعادي، بالتعاون مع الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، ورشة عمل لأكثر من 100 متخصص من العاملين بالمجمع الطبي للقوات المسلحة بالمعادي، للتعريف بمتطلبات التسجيل والمعايير الخاصة بالمستشفيات.

يأتى ذلك فى إطار الاستعداد للانضمام لمنظومة التأمين الصحي الشامل، وانطلاقا من الحرص التام على أن يكون المجمع الطبي للقوات المسلحة بالمعادي من أوائل المستشفيات التى تطبق معايير الجودة الصحية المعتمدة من الهيئة العامة، للاعتماد والرقابة الصحية.