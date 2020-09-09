بعد إعلان تأجيلة 3 أشهر.. تعرف على مؤتمر "إيجيبس" في 9 نقاط

تعقد الدورة الخامسة من مؤتمر ومعرض إيجيبس، خلال الفترة من 31 مايو وحتى 2 يونية 2021 بالقاهرة، تحت شعار "شمال إفريقيا والبحر المتوسط: تلبية احتياجات اليوم من الطاقة"، وذلك بعد أن تم تأجيله لمدة 3 أشهر بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.

ومن المخطط أن يحضر عدد من وزراء البترول والطاقة والرؤساء التنفيذيين لكبرى شركات البترول العالمية وخبراء الصناعة من الشركات الرائدة في قطاع البترول والغاز ونخبة من قادة الأعمال العالميين، ومن المنتظر أن يحظى الحدث بمشاركة دولية كبيرة من 80 دولة ونحو 35 ألف مشارك.

وتستعرض "الوطن" أبرز المعلومات عن "إيجيبس" في التقرير التالي:

- يشارك فيه 80 دولة ونحو35 ألف مشارك.

-يسمح المؤتمر بتبادل الخبرات بين جميع المشاركين من الشركات الأجنبية والمحلية.

- يتم توقيع اتفاقيات وعقود تتعلق بالأعمال والشراكات في صناعة البترول والغاز.

- يعتبر المؤتمر الأبرز في منطقة شمال إفريقيا والبحر المتوسط.

- يعتبر ملتقى بترولي مهم يجمع أهم وأكبر الشركات واللاعبين في مجال الطاقة إقليميا وعالميا على أرض مصر.

- يساهم في عرض الفرص وتبادلها بين الشركات.

- يعد نافذة للعرض لإتاحة الفرص الاستثمارية والشراكة في قطاع البترول والغاز المصري.

- يسلط الضوء على أوضاع وتحديات صناعة البترول والغاز.

- يعد فرصة للتعرف على أحدث التكنولوجيات المطبقة عالميًا في صناعة البترول وما يستجد من ابتكارات تخدم أهداف العمليات والأنشطة البترولية.