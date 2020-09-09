سوسن بدر تسخر من شائعة خطوبتها: "أنا زعلت إنهم مبعتوليش اسمه"

قالت الفنانة سوسن بدر إنها أصبح لديها طموحات أخرى بدون الزواج، وذلك لأن الزواج مسؤولية كبرى، وعلقت على شائعة خطوبتها ساخرة: "أنا زعلت أنهم مبعتوليش اسمه".

في سياق متصل، أضافت سوسن بدر أن الانتقادات وتعمد الإساءة الذي قد تواجهه عبر مواقع التواصل الاجتماعي لا يضايقها، ولكنه يدفعها للتفكير في أسباب تغيير تركيبة شخصية المصريين: "إحنا شعوب أكثر رقة وكرم وأخلاق".

وأوضحت "بدر"، خلال استضافتها ببرنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا" والذي تقدمه الإعلاميتان سهير جودة ومفيده شيحة، أنها تطمح بأن تصل رسالتها للجميع بأنه يجب أن يتصالحوا مع أنفسهم ويقوموا بما يحلوا لهم طالما لا يوجد أي أذى يقع على شخص آخر نتيجة تلك الحرية، موضحة أن الشخصيات التي قامت بأدائها في أعمالها الدرامية كان مجرد حبر على ورق، بينما عملت هي جاهدة على إخراج ذلك العمل في أبهى صورة له.